Galatasaray ve Trabzonspor istiyor: Mithat Pala

Trabzonspor, Rizespor forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Mithat Pala için harekete geçti.

Galatasaray ve Trabzonspor, sezon bitmeden transferde karşı karşıya geldi.

İki ekip de Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Mithat Pala ile ilgileniyor. Trabzonspor, Mithat Pala transferi için Rizespor ile temasa geçti.

Mithat Pala, transfere sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında, "Her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A Milli Takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var. Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak, Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek." demişti.

Rizespor'da bu sezon 33 maçta süre bulan 25 yaşındaki Mithat Pala, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
