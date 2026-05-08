08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

İşte Süper Lig'de 33. hafta hakemleri

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

calendar 08 Mayıs 2026 11:07 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 11:28
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
