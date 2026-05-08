LGS ne zaman 2026? LGS tarihi değişti mi, sınav erkene mi alındı?

Sınav stresiyle boğuşurken bir yandan da çalışma programlarını son virajda ayarlamaya çalışan öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Planlarını pazar gününe göre yapan veliler için çok kritik bir gelişme yaşandı. Peki, MEB'in masasında hangi tarih var?

Kısa ve net cevap: Evet, 2026 LGS sınav tarihinin 1 gün erkene alınması için MEB tarafından resmi çalışma başlatıldı! Normal şartlarda MEB kılavuzuna göre 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı açıklanan LGS; aynı gün sabah saat 07.00'de oynanacak olan dev Türkiye - Avustralya Dünya Kupası maçıyla çakıştı. Öğrencilerin milli maç heyecanı ve sokaklardaki olası kutlama/gürültü ihtimali nedeniyle odaklanma sorunu yaşamaması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den beklenen açıklama geldi.

Bakan Tekin konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında: "Milli takımımızın maçı nedeniyle LGS sınavını pazar yerine cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içindeyiz. Eğer bir engel yoksa sınavı bir gün öne, 13 Haziran Cumartesi gününe almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Değişikliğin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Bakan Tekin'in yaptığı açıklama doğrultusunda, LGS 2026 sınavının yeni beklenen takvimi şu şekilde şekillendi:

Yeni Sınav Tarihi (Beklenen): 13 Haziran 2026 Cumartesi

1. Oturum (Sözel): Saat 09.30 (50 Soru - 75 Dakika)

2. Oturum (Sayısal): Saat 11.30 (40 Soru - 80 Dakika)

Sınav tarihine yönelik tartışmalar sürerken, 8. sınıf öğrencileri için çok kritik bir hatırlatma da bulunuyor. 23 Mart'ta başlayan LGS başvuruları, 10 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Adayların başvuruları, T.C. kimlik numaraları ile e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sınav Giriş Belgeleri: 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından fotoğraflı ve mühürlü olarak öğrencilere teslim edilecek.

Sonuçların Açıklanması: Sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak.