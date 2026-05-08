Haber Tarihi: 08 Mayıs 2026 10:38 -
Güncelleme Tarihi:
08 Mayıs 2026 11:51
LGS ne zaman 2026? LGS tarihi değişti mi, sınav erkene mi alındı?
İyi bir lise hayaliyle gece gündüz ders çalışan ve deneme sınavlarında ter döken 8. sınıf öğrencileri ile velilerinin gözü kulağı Ankara'dan gelen son dakika haberlerinde! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından aylar öncesinden ilan edilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) takvimine dair ortaya atılan "sınav tarihi değişti" iddiaları, eğitim camiasında adeta şok etkisi yarattı. A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçının LGS günüyle çakışmasının ardından, milyonlarca aday arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, LGS ne zaman 2026? LGS tarihi değişti mi, sınav bir gün erkene mi alındı? İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı flaş açıklama ve 2026 LGS takvimindeki son durum…
Sınav stresiyle boğuşurken bir yandan da çalışma programlarını son virajda ayarlamaya çalışan öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Planlarını pazar gününe göre yapan veliler için çok kritik bir gelişme yaşandı. Peki, MEB'in masasında hangi tarih var?
LGS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, ERKENE Mİ ALINDI? (SON DAKİKA MEB AÇIKLAMASI)Kısa ve net cevap: Evet, 2026 LGS sınav tarihinin 1 gün erkene alınması için MEB tarafından resmi çalışma başlatıldı! Normal şartlarda MEB kılavuzuna göre 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı açıklanan LGS; aynı gün sabah saat 07.00'de oynanacak olan dev Türkiye - Avustralya Dünya Kupası maçıyla çakıştı. Öğrencilerin milli maç heyecanı ve sokaklardaki olası kutlama/gürültü ihtimali nedeniyle odaklanma sorunu yaşamaması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den beklenen açıklama geldi.Bakan Tekin konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında: "Milli takımımızın maçı nedeniyle LGS sınavını pazar yerine cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içindeyiz. Eğer bir engel yoksa sınavı bir gün öne, 13 Haziran Cumartesi gününe almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Değişikliğin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK? (YENİ BEKLENEN TARİH)Bakan Tekin'in yaptığı açıklama doğrultusunda, LGS 2026 sınavının yeni beklenen takvimi şu şekilde şekillendi:Yeni Sınav Tarihi (Beklenen): 13 Haziran 2026 Cumartesi1. Oturum (Sözel): Saat 09.30 (50 Soru - 75 Dakika)2. Oturum (Sayısal): Saat 11.30 (40 Soru - 80 Dakika)LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? (ÖNEMLİ UYARI!)Sınav tarihine yönelik tartışmalar sürerken, 8. sınıf öğrencileri için çok kritik bir hatırlatma da bulunuyor. 23 Mart'ta başlayan LGS başvuruları, 10 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Adayların başvuruları, T.C. kimlik numaraları ile e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Sınav Giriş Belgeleri: 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından fotoğraflı ve mühürlü olarak öğrencilere teslim edilecek.Sonuçların Açıklanması: Sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak.
