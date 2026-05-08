Hakan Safi'den Enzo Maresca hamlesi

Fenerbahçe'de Haziran ayında göreve gelecek yeni yönetimin hangi teknik adamla çalışacağı büyük merak konusu.
Başkan adaylarından Hakan Safi, göreve gelmesi durumunda yabancı bir teknik adamla çalışacağının sinyallerini verdi. Daha önce ünlü teknik direktörler Xabi Alonso ve Felipe Luis ile masaya oturan Safi'den sürpriz bir hamle geldi.
HAKAN SAFİ, MARESCA İLE BİR ARAYA GELDİ
Hakan Safi, son olarak ünlü İtalyan teknik direktör Enzo Maresca ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmede sözleşme detayları masaya yatırıldı.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Ocak ayından beri takım çalıştırmayan ve son olarak İngiliz devi Chelsea'de görev yapan Maresca, elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti. Chelsea'nin başındayken geçen yıl FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan 46 yaşındaki teknik adamın teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Chelsea teknik direktörüyken 92 maçta 1.97 puan ortalaması yakalayan Maresca, Parma ve Leicester'da da teknik direktörlük yaptı. Genç teknik adamın İtalyan kulüpleriyle de görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24