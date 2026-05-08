Hakan Safi'den Enzo Maresca hamlesi

Seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin başına yabancı bir teknik adam getirmek isteyen Hakan Safi, son olarak 46 yaşındaki Enzo Maresca ile masaya oturdu.

calendar 08 Mayıs 2026 08:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Hakan Safi'den Enzo Maresca hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Haziran ayında göreve gelecek yeni yönetimin hangi teknik adamla çalışacağı büyük merak konusu. 

Başkan adaylarından Hakan Safi, göreve gelmesi durumunda yabancı bir teknik adamla çalışacağının sinyallerini verdi. Daha önce ünlü teknik direktörler Xabi Alonso ve Felipe Luis ile masaya oturan Safi'den sürpriz bir hamle geldi.

HAKAN SAFİ, MARESCA İLE BİR ARAYA GELDİ

Hakan Safi, son olarak ünlü İtalyan teknik direktör Enzo Maresca ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmede sözleşme detayları masaya yatırıldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ocak ayından beri takım çalıştırmayan ve son olarak İngiliz devi Chelsea'de görev yapan Maresca, elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti. Chelsea'nin başındayken geçen yıl FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan 46 yaşındaki teknik adamın teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Chelsea teknik direktörüyken 92 maçta 1.97 puan ortalaması yakalayan Maresca, Parma ve Leicester'da da teknik direktörlük yaptı. Genç teknik adamın İtalyan kulüpleriyle de görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.