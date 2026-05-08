Galatasaray'da büyük değişim kapıda

Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek sezon öncesi adeta taşlar yerinden oynayacak. Yönetimin kadronun büyük bölümünde değişime gitmeye hazırlandığı ve birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray'da hareketli bir yaz transfer dönemi yaşanacak.
Edinilen bilgilere göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı isimlerin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kesin ayrılması beklenen isimler arasında kaleci Batuhan Şen yer alıyor. Ayrıca genç savunmacı Metehan Baltacı ile hücum hattındaki Ahmed Kutucu ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Noa Lang ve Yaser Asprilla için de ayrılık ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.
Öte yandan geleceği belirsiz olan futbolcular da bulunuyor. Yönetimin gelecek tekliflere göre karar vereceği öğrenilirken; Sacha Boey, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Davinson Sanchez için henüz net karar verilmediği belirtildi. Ayrıca yönetimin bazı ayrılacak oyuncuların satışlarından gelir hedeflediği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Edinilen bilgilere göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı isimlerin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kesin ayrılması beklenen isimler arasında kaleci Batuhan Şen yer alıyor. Ayrıca genç savunmacı Metehan Baltacı ile hücum hattındaki Ahmed Kutucu ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Noa Lang ve Yaser Asprilla için de ayrılık ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.
Öte yandan geleceği belirsiz olan futbolcular da bulunuyor. Yönetimin gelecek tekliflere göre karar vereceği öğrenilirken; Sacha Boey, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Davinson Sanchez için henüz net karar verilmediği belirtildi. Ayrıca yönetimin bazı ayrılacak oyuncuların satışlarından gelir hedeflediği gelen bilgiler arasında yer aldı.