08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Galatasaray'da büyük değişim kapıda

08 Mayıs 2026 10:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek sezon öncesi adeta taşlar yerinden oynayacak. Yönetimin kadronun büyük bölümünde değişime gitmeye hazırlandığı ve birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray'da hareketli bir yaz transfer dönemi yaşanacak.

Edinilen bilgilere göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı isimlerin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kesin ayrılması beklenen isimler arasında kaleci Batuhan Şen yer alıyor. Ayrıca genç savunmacı Metehan Baltacı ile hücum hattındaki Ahmed Kutucu ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Noa Lang ve Yaser Asprilla için de ayrılık ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan geleceği belirsiz olan futbolcular da bulunuyor. Yönetimin gelecek tekliflere göre karar vereceği öğrenilirken; Sacha Boey, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Davinson Sanchez için henüz net karar verilmediği belirtildi. Ayrıca yönetimin bazı ayrılacak oyuncuların satışlarından gelir hedeflediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
