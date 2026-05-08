Mateusz Lis'in Süper Lig'de 100. maç heyecanı

Trendyol Süper Lig'de bu hafta forma giymesi halinde ligdeki 100. maçına çıkacak Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, rekabetçi bir ligde 100 maça çıkmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.
Türkiye kariyerinde Altay ve Göztepe formaları giyen Lis, Süper Lig'de 99, 1. Lig'de 31 ve Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı.
Süper Lig'de 2021-2022'de Altay'da 35 maçta görev alan Polonyalı kaleci, 2023-2024 sezonu başında Göztepe'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekiple 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'e dönen Lis, Göztepe formasıyla 64 Süper Lig maçını geride bıraktı.
Lis, 9 Mayıs Perşembe günü Gaziantep FK maçında forma şansı bulması halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lis, sezonun son 2 maçına odaklandıklarını belirterek, "Eğer son iki maçta hedeflerimize ulaşırsak, sezonun bizim için çok çok iyi, hatta harika geçtiğini söyleyebiliriz ama ulaşamazsak, elbette hayal kırıklığı yaşayacağız." dedi.
Süper Lig'de 100. maça çıkmasının kendisi için gurur verici olduğunu kaydeden Lis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Süper Lig gibi çok güçlü ve rekabetçi bir ligde 100 maça çıkmak benim için büyük bir gurur. Türkiye'nin en iyi taraftarlarıyla birlikte bu anı yaşayabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu benim için çok özel bir an ve bunu asla unutmayacağım. Süper Lig'deki 100. maçımı Göztepe formasıyla oynayacak olmaktan da çok mutluyum."
"OĞLUM TÜRKÇE KONUŞMAYA BAŞLADI"
Lis, Süper Lig'in her geçen sezon gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de uzun yıllardır bulunmaktan dolayı çok mutlu ve çok gururluyum ve fark gerçekten çok büyük çünkü bu dört yıl içinde kültürü öğrendim, Türkçe öğrendim. Türkiye hakkında, insanlar hakkında birçok şey öğrendim." diye konuştu.
Oğlunun 5 yaşında olduğunu ve 4 senedir Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Lis, "Kendisi Türkçe konuşmaya başladı." dedi.
"POLONYA'NIN DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞI"
Lis, Polonya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda yer alamamasının, ülkedeki herkes için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu turnuvada yer alamıyor olmamız herkesi çok üzdü. Bence Dünya Kupası başladığında, orada olmadığımızı çok daha fazla hissedeceğiz. Çünkü biz de orada olmalıydık. Özellikle İsveç'e karşı oynadığımız play-off finalinde kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbol böyle bir oyun. Bazen işler planladığımız gibi gitmiyor. Orada değiliz ama Polonya Milli Takımı olarak bir sonraki büyük turnuvada yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız."
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24