Al Hilal'de Darwin Nunez'e veda hazırlığı!

Darwin Nunez, Karim Benzema transferi sonrası Al-Hilal'den ayrılmaya hazırlanıyor.



GiveMeSport'un haberine göre, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Uruguaylı golcü, Suudi Arabistan ekibinin Karim Benzema'yı kadrosuna katmasının ardından şubat ayında lig kadrosundan çıkarılmıştı.



Haberde, Nunez'in ayrılığı için yürütülen görüşmelerin ileri aşamaya geldiği belirtildi.



27 yaşındaki futbolcunun adı Al-Ittihad ile anılırken, Cidde temsilcisinin transfer bütçesi konusunda henüz kesin kararını vermediği ve farklı santrfor adaylarını da değerlendirdiği aktarıldı.



Öte yandan Darwin Nunez'in, Avrupa'dan gelecek tekliflere de açık olduğu ifade edildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Al Hilal formasıyla 24 maça çıkan Nunez, 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.



