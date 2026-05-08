Juventus'a Bernardo Silva mesajı: 'Kaçırmayın!'

Juventus, gelecek sezon için Bernardo Silva'yı kadrosuna katma konusunda çalışmalarını sürdürürken, Portekizli oyuncunun takıma katabilecekleri üzerine İtalya'da tartışmalar devam ediyor.



Bernardo Silva transferini destekleyen isimlerden biri de 1993-1999 yılları arasında Juventus forması giyen Angelo Di Livio oldu.





"GEREKİRSE YÜRÜYEREK GİDİP ALIRIM"



Tuttosport gazetesinin podcast yayınında konuşan İtalyan eski milli futbolcu, konuyla ilgili düşüncelerini net ifadelerle dile getirdi:



"Bernardo Silva mı? Onu hemen transfer ederdim, gerekirse yürüyerek gidip alırım."



Öte yandan Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili süreç henüz netleşmiş değil. Portekizli yıldız için birçok talip bulunurken, bunlardan biri de oyuncunun forma giymeyi çok istediği Barcelona. Benfica'ya dönüş ihtimali ise şu an için uzak bir senaryo olarak görülüyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City forması ile 48 maça çıkan Portekizli yıldız, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.



