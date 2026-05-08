08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Bayern Münih, Kvaratskhelia'nın kardeşinin peşinde!

Bayern Münih, PSG yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın 16 yaşındaki kardeşi Tornike Kvaratskhelia'yı yakın takibe aldı.

calendar 08 Mayıs 2026 14:23 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 14:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın 16 yaşındaki kardeşi Tornike Kvaratskhelia ile ilgileniyor. 

Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis altyapısında forma giyen genç hücum oyuncusunun, şu sıralarda Bayern Münih altyapısında antrenmanlara çıktığı ve Alman kulübünü etkilemeye çalıştığı belirtildi. 

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, cuma günü yaptığı açıklamada Tornike Kvaratskhelia'nın takım çalışmalarına katıldığını doğruladı. 

Freund açıklamasında, "Evet, burada olduğunu doğrulayabilirim. Takımla antrenman yaptı ve hazırlık maçlarında forma giydi" ifadelerini kullandı.

"GENÇ VE YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Genç oyuncunun potansiyeline de değinen Freund, "Genç ve yetenekli bir futbolcu. Ağabeyi kadar iyi olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Çünkü ağabeyi dünya çapında, olağanüstü bir oyuncu. Ancak Tornike'nin de önemli bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
