Bayern Münih, Kvaratskhelia'nın kardeşinin peşinde!

Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın 16 yaşındaki kardeşi Tornike Kvaratskhelia ile ilgileniyor.



Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis altyapısında forma giyen genç hücum oyuncusunun, şu sıralarda Bayern Münih altyapısında antrenmanlara çıktığı ve Alman kulübünü etkilemeye çalıştığı belirtildi.



Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, cuma günü yaptığı açıklamada Tornike Kvaratskhelia'nın takım çalışmalarına katıldığını doğruladı.



Freund açıklamasında, "Evet, burada olduğunu doğrulayabilirim. Takımla antrenman yaptı ve hazırlık maçlarında forma giydi" ifadelerini kullandı.



"GENÇ VE YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"



Genç oyuncunun potansiyeline de değinen Freund, "Genç ve yetenekli bir futbolcu. Ağabeyi kadar iyi olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Çünkü ağabeyi dünya çapında, olağanüstü bir oyuncu. Ancak Tornike'nin de önemli bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.



