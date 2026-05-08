08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi: İşte sebepleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası iki takımda PFDK'ya sevk edildi.

calendar 08 Mayıs 2026 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 15:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi: İşte sebepleri!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçındaki ihlallerden dolayı Beşiktaş ve Konyaspor hakkında sevk gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılar, saha olayları, Konya temsilcisi ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline verildi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
