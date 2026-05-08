Beşiktaş'ta Uduokhai kararı!

Gelecek sezon Beşiktaş'ta savunmada köklü değişiklikler yapılması planlanıyor.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemine gelen Felix Uduokhai ile vedalaşılacak. Alman stoperin Bundesliga'dan talipleri var.
Siyah- beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli stoper Tiago Djalo ile ilgili nihai kararın henüz verilmediği kaydedildi.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemine gelen Felix Uduokhai ile vedalaşılacak. Alman stoperin Bundesliga'dan talipleri var.
Siyah- beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli stoper Tiago Djalo ile ilgili nihai kararın henüz verilmediği kaydedildi.