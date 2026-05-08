08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Aliağa FK yarım kalan hikayeyi tamamlayacak

Aliağa FK'nın yeni teknik patronu Çağdaş Çavuş açıklamalarda bulundu.

08 Mayıs 2026 15:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'ta eski teknik patronlarından Fatih Çardak'ın çalıştırdığı Muşspor'a elenen Aliağa FK'da bu eşleşme öncesi göreve gelen teknik direktör Çağdaş Çavuş, yarım kalan hikayeyi tamamlayacaklarını söyledi. Muşspor'a her iki maçta da alınan beraberliğin ardından seri penaltı vuruşları sonrası turu kaybeden sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Çağdaş Çavuş, iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.

Çavuş, "Play-Off 1'inci Tur sürecinde, çok kısa bir süre içerisinde zorlu bir deplasmanda oynadığımız yarı final ikinci maçında takımımızın verdiği reaksiyon bizler için son derece değerliydi. Bu mücadele ve karakter için tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sahaya koyduğumuz istek, arzu ve direnç; bu takımın kimliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yeni sezonda da aynı inanç ve mücadeleyi sahaya yansıtarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

YENİ YOL HARİTASI

Yol haritasının yeniden oluşturulacağının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bu sezon yarım kalan hikayemizi, önümüzdeki sezon birlikte tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımızı yapıyor, Kısa sürede başlayan ama uzun soluklu olacağına inandığım bu yolculukta takımımıza gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonu hak ettiğimiz yerde bitirip mutluluğumuzu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
