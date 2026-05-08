Aliağa FK yarım kalan hikayeyi tamamlayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'ta eski teknik patronlarından Fatih Çardak'ın çalıştırdığı Muşspor'a elenen Aliağa FK'da bu eşleşme öncesi göreve gelen teknik direktör Çağdaş Çavuş, yarım kalan hikayeyi tamamlayacaklarını söyledi. Muşspor'a her iki maçta da alınan beraberliğin ardından seri penaltı vuruşları sonrası turu kaybeden sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Çağdaş Çavuş, iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.



Çavuş, "Play-Off 1'inci Tur sürecinde, çok kısa bir süre içerisinde zorlu bir deplasmanda oynadığımız yarı final ikinci maçında takımımızın verdiği reaksiyon bizler için son derece değerliydi. Bu mücadele ve karakter için tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sahaya koyduğumuz istek, arzu ve direnç; bu takımın kimliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yeni sezonda da aynı inanç ve mücadeleyi sahaya yansıtarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.



YENİ YOL HARİTASI



Yol haritasının yeniden oluşturulacağının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bu sezon yarım kalan hikayemizi, önümüzdeki sezon birlikte tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımızı yapıyor, Kısa sürede başlayan ama uzun soluklu olacağına inandığım bu yolculukta takımımıza gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonu hak ettiğimiz yerde bitirip mutluluğumuzu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



