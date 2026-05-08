Harden, 2. maçtaki kötü performansını savundu: 'Doğru oyunu oynamaya çalıştım'

James Harden, Detroit Pistons karşısında alınan 107-97'lik Game 2 mağlubiyetinin ardından performansına yönelik eleştirilere yanıt verdi.



Karşılaşmayı yalnızca 10 sayıyla tamamlayan Harden, özellikle ikinci yarıda oldukça pasif kalmıştı. Yıldız guard devrenin ardından sadece üç şut kullandı ve son çeyrek boyunca yalnızca bir saha içi isabeti denedi.



Maç sonrası konuşan Harden, bireysel skor üretmek yerine takım arkadaşlarının ritim bulmasına öncelik verdiğini söyledi:



"Sadece şutları kaçırdık. İkinci yarıda sanırım iki şut kullandım ama top dolaşıyordu ve daha iyi şutlar buluyorduk."



Deneyimli oyuncu, oyunu takımın yararına göre şekillendirmeye çalıştığını belirtti:



"Pozisyonlarımı seçmeye ve takım için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamaya çalışıyordum."



37 dakika süre alan Harden, maçı 13 şutta yalnızca 3 isabetle tamamladı. Ayrıca yaptığı 4 top kaybı, attığı saha içi isabetlerinden daha fazla oldu.



Cavaliers koçu Kenny Atkinson, maç sonrasında Harden'ın düşük şut sayısının sorumluluğunu üstlenmişti. Ancak yıldız oyuncu bu konuda biraz daha farklı düşündüğünü dile getirdi.



"Bu benimle ilgili bir durum. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Eğer top dolaşıyorsa ve şut buluyorsak bu takımın yararınadır."



Harden ayrıca agresiflik ile takım oyununu dengelemenin önemine değindi:



"Önemli olan gerçekten kaliteli şutlar bulabilmek ve ne zaman agresif olacağınızla ne zaman takım arkadaşlarınıza fırsat yaratacağınızı doğru ayarlamak."



Seride 0-2 geri düşen Cavaliers, seri Cleveland'a taşınırken geri dönüş arayacak.



