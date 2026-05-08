08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Harden, 2. maçtaki kötü performansını savundu: "Doğru oyunu oynamaya çalıştım"

James Harden, Detroit Pistons karşısında alınan 107-97'lik Game 2 mağlubiyetinin ardından performansına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

calendar 08 Mayıs 2026 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Harden, 2. maçtaki kötü performansını savundu: 'Doğru oyunu oynamaya çalıştım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



James Harden, Detroit Pistons karşısında alınan 107-97'lik Game 2 mağlubiyetinin ardından performansına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Karşılaşmayı yalnızca 10 sayıyla tamamlayan Harden, özellikle ikinci yarıda oldukça pasif kalmıştı. Yıldız guard devrenin ardından sadece üç şut kullandı ve son çeyrek boyunca yalnızca bir saha içi isabeti denedi.

Maç sonrası konuşan Harden, bireysel skor üretmek yerine takım arkadaşlarının ritim bulmasına öncelik verdiğini söyledi:

"Sadece şutları kaçırdık. İkinci yarıda sanırım iki şut kullandım ama top dolaşıyordu ve daha iyi şutlar buluyorduk."

Deneyimli oyuncu, oyunu takımın yararına göre şekillendirmeye çalıştığını belirtti:

"Pozisyonlarımı seçmeye ve takım için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamaya çalışıyordum."

37 dakika süre alan Harden, maçı 13 şutta yalnızca 3 isabetle tamamladı. Ayrıca yaptığı 4 top kaybı, attığı saha içi isabetlerinden daha fazla oldu.

Cavaliers koçu Kenny Atkinson, maç sonrasında Harden'ın düşük şut sayısının sorumluluğunu üstlenmişti. Ancak yıldız oyuncu bu konuda biraz daha farklı düşündüğünü dile getirdi.

"Bu benimle ilgili bir durum. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Eğer top dolaşıyorsa ve şut buluyorsak bu takımın yararınadır."

Harden ayrıca agresiflik ile takım oyununu dengelemenin önemine değindi:

"Önemli olan gerçekten kaliteli şutlar bulabilmek ve ne zaman agresif olacağınızla ne zaman takım arkadaşlarınıza fırsat yaratacağınızı doğru ayarlamak."

Seride 0-2 geri düşen Cavaliers, seri Cleveland'a taşınırken geri dönüş arayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.