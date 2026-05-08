08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Austin Reaves, OKC serisindeki hakem gerilimi hakkında konuştu

Austin Reaves, Los Angeles Lakers'ın perşembe gecesi Oklahoma City Thunder karşısında aldığı 125-107'lik Game 2 mağlubiyetinin ardından hakemlerle yaşadığı gergin anlar hakkında açıklamalarda bulundu.

08 Mayıs 2026 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Karşılaşmayı 31 sayı ve 6 asistle tamamlayarak takımının en skorer ismi olan Reaves, maç boyunca ve karşılaşma sonrasında hakem ekibiyle birçok kez tartışma yaşadı. Bu anlardan biri de son çeyrekte yaşandı. Reaves, hava atışı pozisyonu sırasında hakem John Goble ile sert bir diyaloğa girdi.

Maç sonrasında konuşan Lakers yıldızı, gece boyunca hakemlere karşı saygılı davrandığını düşündüğünü söyledi:

"Bence bütün gece boyunca hepsine karşı saygılıydım. Geçmişte bundan çok daha ağır şeyler söylediğim milyon tane an vardır."

Reaves, John Goble ile yaşadığı pozisyonu ise şu sözlerle anlattı:

"Hava atışı sırasında yer değiştiriyorlardı. Ben de diğer tarafa geçmek istedim çünkü orada duran oyuncuya karşı avantaj sağlamaya çalışıyordum. Sonra dönüp direkt yüzüme bağırdı."

26 yaşındaki oyuncu, hakemin tavrını saygısızlık olarak değerlendirdiğini belirtti:

"Bunun saygısızlık olduğunu düşündüm. O tarafta olanlar yaşanırken onlara çok bir şey söylediğini sanmıyorum. Araya girip bir şey dediğini de düşünmüyorum."

Reaves ayrıca yaşanan olayın tamamen iletişim biçimiyle ilgili olduğunu vurguladı:

"Sonuçta hepimiz yetişkin insanlarız ve yüzüme öyle bağırmasına gerek olmadığını düşündüm. Ben de bunu söyledim. Saygısızlık yapmadım."

Lakers guardı, teknik faul konusunda da dikkat çeken bir yorum yaptı:

"Eğer ben bunu ona önce yapsaydım teknik faul alırdım. Teknik faul almamamın tek sebebinin onun da hatalı olduğunu bilmesi olduğunu düşünüyorum."

Seri şimdi Los Angeles'a taşınırken Lakers, kendi sahasında geri dönüş arayacak. Serinin üçüncü karşılaşması cumartesi günü oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
