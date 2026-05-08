Austin Reaves, OKC serisindeki hakem gerilimi hakkında konuştu

Austin Reaves, Los Angeles Lakers'ın perşembe gecesi Oklahoma City Thunder karşısında aldığı 125-107'lik Game 2 mağlubiyetinin ardından hakemlerle yaşadığı gergin anlar hakkında açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı 31 sayı ve 6 asistle tamamlayarak takımının en skorer ismi olan Reaves, maç boyunca ve karşılaşma sonrasında hakem ekibiyle birçok kez tartışma yaşadı. Bu anlardan biri de son çeyrekte yaşandı. Reaves, hava atışı pozisyonu sırasında hakem John Goble ile sert bir diyaloğa girdi.



Maç sonrasında konuşan Lakers yıldızı, gece boyunca hakemlere karşı saygılı davrandığını düşündüğünü söyledi:



"Bence bütün gece boyunca hepsine karşı saygılıydım. Geçmişte bundan çok daha ağır şeyler söylediğim milyon tane an vardır."



Reaves, John Goble ile yaşadığı pozisyonu ise şu sözlerle anlattı:



"Hava atışı sırasında yer değiştiriyorlardı. Ben de diğer tarafa geçmek istedim çünkü orada duran oyuncuya karşı avantaj sağlamaya çalışıyordum. Sonra dönüp direkt yüzüme bağırdı."



26 yaşındaki oyuncu, hakemin tavrını saygısızlık olarak değerlendirdiğini belirtti:



"Bunun saygısızlık olduğunu düşündüm. O tarafta olanlar yaşanırken onlara çok bir şey söylediğini sanmıyorum. Araya girip bir şey dediğini de düşünmüyorum."



Reaves ayrıca yaşanan olayın tamamen iletişim biçimiyle ilgili olduğunu vurguladı:



"Sonuçta hepimiz yetişkin insanlarız ve yüzüme öyle bağırmasına gerek olmadığını düşündüm. Ben de bunu söyledim. Saygısızlık yapmadım."



Lakers guardı, teknik faul konusunda da dikkat çeken bir yorum yaptı:



"Eğer ben bunu ona önce yapsaydım teknik faul alırdım. Teknik faul almamamın tek sebebinin onun da hatalı olduğunu bilmesi olduğunu düşünüyorum."



Seri şimdi Los Angeles'a taşınırken Lakers, kendi sahasında geri dönüş arayacak. Serinin üçüncü karşılaşması cumartesi günü oynanacak.



