08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

PSG'den Şampiyonlar Ligi finali için büyük jest!

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi finali için kulübün 500 çalışanını Budapeşte'ye götürme kararı aldı.

08 Mayıs 2026 14:56
Haber: Sporx.com dış haberler
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından kulüp çalışanlarına anlamlı bir jest yaptı.

Fransız devi, çarşamba akşamı Bayern Münih'i eleyerek finale adını yazdırırken, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi de çalışanlar için özel bir organizasyon hazırladı.

GEÇEN SEZONKİ GELENEK DEVAM ETTİ

France Info'da yer alan habere göre Al-Khelaifi, geçtiğimiz sezon uyguladığı jesti bu yıl da tekrarlama kararı aldı.

500 PSG ÇALIŞANI BUDAPEŞTE YOLCUSU

Başkan Al-Khelaifi'nin Şampiyonlar Ligi finaline kulübün 500 çalışanını götürmeyi planladığı aktarıldı.

FİNAL NE ZAMAN VE NEREDE?

PSG ile Arsenal arasındaki final mücadelesi 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
