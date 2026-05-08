PSG'den Şampiyonlar Ligi finali için büyük jest!

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından kulüp çalışanlarına anlamlı bir jest yaptı.



Fransız devi, çarşamba akşamı Bayern Münih'i eleyerek finale adını yazdırırken, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi de çalışanlar için özel bir organizasyon hazırladı.





GEÇEN SEZONKİ GELENEK DEVAM ETTİ



France Info'da yer alan habere göre Al-Khelaifi, geçtiğimiz sezon uyguladığı jesti bu yıl da tekrarlama kararı aldı.





500 PSG ÇALIŞANI BUDAPEŞTE YOLCUSU



Başkan Al-Khelaifi'nin Şampiyonlar Ligi finaline kulübün 500 çalışanını götürmeyi planladığı aktarıldı.



FİNAL NE ZAMAN VE NEREDE?





PSG ile Arsenal arasındaki final mücadelesi 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



