08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Bayern Münih'te ana hedef Bradley Barcola

Bayern Münih, Paris Saint-Germain forması giyen Bradley Barcola ile ilgileniyor. Alman ekibi, Barcola'yı listesinin ilk sırasına yazdı.

08 Mayıs 2026 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Barcola, sol kanat için takviye düşüncesi bulunan Bayern Münih'in bir numaralı hedefi olarak ön plana çıkıyor.

23 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'e transferinin zor olduğu ancak Alman ekibinin transfer konusunda çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

AVRUPA'DAN DEV TALİPLER

Barcola için daha önce de Arsenal, Barcelona ve Liverpool gündeme gelmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

PSG'de bu sezon 45 maçta süre bulan 23 yaşındaki Barcola, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Fransız futbolcunun, güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

BAYERN'DE ALTERNATİF İSİMLER

Bayern Münih'in Barcola transferinde olumsuz sonuç alması halinde alternatif listesinde de önemli isimler yer alıyor. Alman ekibi, Barcola'dan istediğini alamazsa Athletic Bilbao'dan Nico Williams'a yönelecek.

Bayern Münih'te sol kanat için diğer adaylar şu şekilde:

-Kaoru Mitoma, Brighton
-Rafael Leao, Milan
-Cody Gakpo, Liverpool

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
