Bayern Münih'te ana hedef Bradley Barcola

Bayern Münih, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak istiyor.
Sky'da yer alan habere göre, Barcola, sol kanat için takviye düşüncesi bulunan Bayern Münih'in bir numaralı hedefi olarak ön plana çıkıyor.
23 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'e transferinin zor olduğu ancak Alman ekibinin transfer konusunda çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
AVRUPA'DAN DEV TALİPLER
Barcola için daha önce de Arsenal, Barcelona ve Liverpool gündeme gelmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
PSG'de bu sezon 45 maçta süre bulan 23 yaşındaki Barcola, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Fransız futbolcunun, güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.
BAYERN'DE ALTERNATİF İSİMLER
Bayern Münih'in Barcola transferinde olumsuz sonuç alması halinde alternatif listesinde de önemli isimler yer alıyor. Alman ekibi, Barcola'dan istediğini alamazsa Athletic Bilbao'dan Nico Williams'a yönelecek.
Bayern Münih'te sol kanat için diğer adaylar şu şekilde:
-Kaoru Mitoma, Brighton
-Rafael Leao, Milan
-Cody Gakpo, Liverpool
