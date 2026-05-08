Cavaliers, takas dönemi öncesinde Giannis için Bucks ile temas kurdu

Cleveland Cavaliers'ın, takas dönemi sona ermeden önce Giannis Antetokounmpo için Milwaukee Bucks ile temas kurduğu ortaya çıktı.



Lig kaynaklarına göre Milwaukee'nin talebi oldukça yüksekti. Bucks, olası bir anlaşmada Evan Mobley'nin yanı sıra Cleveland'ın takas edebileceği tüm draft haklarını istedi. Bu paket üç draft hakkı ve üç swap hakkını içeriyordu.



Haberde görüşüne yer verilen birçok rakip yönetici ise maliyet yüksek olsa bile bu takasın yapılabileceğini düşündüklerini ifade etti.



Cavaliers, şu anda Detroit Pistons'a karşı ikinci tur serisini oynarken, LeBron James sonrası dönemde ilk kez 1991-92 sezonundan bu yana Doğu Konferansı Finali'ne yükselme şansını sürdürüyor.



Ancak olası bir erken playoff vedası, Cleveland'ı Milwaukee'nin şu an yaşadığına benzer bir belirsizliğin içine sokabilir.



Donovan Mitchell'ın kontratında garanti yalnızca bir sezon kaldı. Yıldız oyuncunun ayrıca 2027-28 sezonu için 53.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu yapı, Giannis Antetokounmpo'nun mevcut kontrat durumuyla büyük benzerlik taşıyor.



Mitchell, 7 Temmuz itibarıyla kontrat uzatma hakkı kazanacak. Eğer Cavaliers bu sezon da Doğu Finali'ne ulaşamazsa, yıldız oyuncunun üst üste üçüncü kez konferans finali göremeden yaz dönemine girmesi dikkat çekici bir detay olacak.



Playoff sonucundan bağımsız olarak Cavaliers yönetimini kritik bir yaz dönemi bekliyor. İster Giannis Antetokounmpo için agresif hamleler yapılsın, ister Donovan Mitchell'ın uzun vadeli geleceği güvence altına alınmaya çalışılsın, Cleveland önümüzdeki aylarda franchise'ın geleceğini belirleyecek önemli kararlarla karşı karşıya kalacak.



