08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Cavaliers, takas dönemi öncesinde Giannis için Bucks ile temas kurdu

Cleveland Cavaliers'ın, takas dönemi sona ermeden önce Giannis Antetokounmpo için Milwaukee Bucks ile temas kurduğu ortaya çıktı.

calendar 08 Mayıs 2026 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cavaliers, takas dönemi öncesinde Giannis için Bucks ile temas kurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cleveland Cavaliers'ın, takas dönemi sona ermeden önce Giannis Antetokounmpo için Milwaukee Bucks ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Lig kaynaklarına göre Milwaukee'nin talebi oldukça yüksekti. Bucks, olası bir anlaşmada Evan Mobley'nin yanı sıra Cleveland'ın takas edebileceği tüm draft haklarını istedi. Bu paket üç draft hakkı ve üç swap hakkını içeriyordu.

Haberde görüşüne yer verilen birçok rakip yönetici ise maliyet yüksek olsa bile bu takasın yapılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Cavaliers, şu anda Detroit Pistons'a karşı ikinci tur serisini oynarken, LeBron James sonrası dönemde ilk kez 1991-92 sezonundan bu yana Doğu Konferansı Finali'ne yükselme şansını sürdürüyor.

Ancak olası bir erken playoff vedası, Cleveland'ı Milwaukee'nin şu an yaşadığına benzer bir belirsizliğin içine sokabilir.

Donovan Mitchell'ın kontratında garanti yalnızca bir sezon kaldı. Yıldız oyuncunun ayrıca 2027-28 sezonu için 53.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu yapı, Giannis Antetokounmpo'nun mevcut kontrat durumuyla büyük benzerlik taşıyor.

Mitchell, 7 Temmuz itibarıyla kontrat uzatma hakkı kazanacak. Eğer Cavaliers bu sezon da Doğu Finali'ne ulaşamazsa, yıldız oyuncunun üst üste üçüncü kez konferans finali göremeden yaz dönemine girmesi dikkat çekici bir detay olacak.

Playoff sonucundan bağımsız olarak Cavaliers yönetimini kritik bir yaz dönemi bekliyor. İster Giannis Antetokounmpo için agresif hamleler yapılsın, ister Donovan Mitchell'ın uzun vadeli geleceği güvence altına alınmaya çalışılsın, Cleveland önümüzdeki aylarda franchise'ın geleceğini belirleyecek önemli kararlarla karşı karşıya kalacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.