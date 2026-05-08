Erol Bulut'tan Watford açıklaması!

Erol Bulut, hakkında çıkan Watford haberleri için açıklamalarda bulundu.



Championship'te daha önce Cardiff City tecrübesi bulunan Bulut, Watford iddiaları için, "Yeni sezonun neler getireceğini göreceğiz. Fazla bir şey söylemek istemiyorum, her şey olabilir. Watford ile ilgili herhangi bir şeyi doğrulamak istemiyorum. Bunu konuşmak için henüz çok erken. Bir şeyler yazılmaya başladığında, genellikle bunun arkasında bir gerçeklik vardır." dedi.



Watford ile birlikte Yunanistan'da çalışabileceği haberler de gündeme gelen 51 yaşındaki teknik direktör, "Yunanistan'da çalışmak benim için sorun olmaz. Bazı kulüplerle görüşmeler yaptım. Şunu söyleyebilirim, hala görüşmelerim devam ediyor. Gelecek sezon ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.



Erol Bulut, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapmıştı.



