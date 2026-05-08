08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Erol Bulut'tan Watford açıklaması!

İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile adı geçen Erol Bulut, bu iddialara cevap verdi.

calendar 08 Mayıs 2026 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erol Bulut'tan Watford açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Erol Bulut, hakkında çıkan Watford haberleri için açıklamalarda bulundu.

Championship'te daha önce Cardiff City tecrübesi bulunan Bulut, Watford iddiaları için, "Yeni sezonun neler getireceğini göreceğiz. Fazla bir şey söylemek istemiyorum, her şey olabilir. Watford ile ilgili herhangi bir şeyi doğrulamak istemiyorum. Bunu konuşmak için henüz çok erken. Bir şeyler yazılmaya başladığında, genellikle bunun arkasında bir gerçeklik vardır." dedi.

Watford ile birlikte Yunanistan'da çalışabileceği haberler de gündeme gelen 51 yaşındaki teknik direktör, "Yunanistan'da çalışmak benim için sorun olmaz. Bazı kulüplerle görüşmeler yaptım. Şunu söyleyebilirim, hala görüşmelerim devam ediyor. Gelecek sezon ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Erol Bulut, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.