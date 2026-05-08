Paulo Dybala'dan geleceği için karar

Roma forması giyen Paulo Dybala, geleceği ile ilgili kararını verdi.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Roma'da kalmak istiyor.



MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR



Roma'da kalmak isteyen Dybala, kulüpten gelecek yeni sözleşme teklifini bekliyor. Arjantinli futbolcu, yeni sözleşmede mevcut maaşından daha düşük bir ücreti de kabul etmeye hazır.



Dybala, şu anda Roma'dan 8 milyon euro ve bonuslar kazanıyor. Dybala'nın şu andaki maaşı, Roma için artık ulaşılamaz bir maaş olarak gözüküyor. Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmasının tek yolu, 2.5-3 milyon euro artı bonuslar olan bir sözleşmeyi kabul etmesinden geçiyor.



GASPERINI'DEN TALEP



Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini de deneyimli yıldızın takımda tutulmasını istiyor.



ROMA NE YAPACAK?



Roma'nın teknik direktör Gasperini ve Dybala'nın isteğinin ardından 32 yaşındaki futbolcu için atacağı adım büyük bir merakla bekleniyor.



GALATASARAY, FENERBAHÇE



İtalyan ekibiyle sözleşmesi bitecek Dybala için daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Boca Juniors iddiaları da gündeme gelmişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Roma'da bu sezon 24 maçta süre bulan Dybala, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.



