08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Paulo Dybala'dan geleceği için karar

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala, İtalyan ekibinde kalmak istiyor. Arjantinli yıldız için daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası da gündeme gelmişti.

calendar 08 Mayıs 2026 15:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paulo Dybala'dan geleceği için karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Roma forması giyen Paulo Dybala, geleceği ile ilgili kararını verdi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Roma'da kalmak istiyor.

MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR

Roma'da kalmak isteyen Dybala, kulüpten gelecek yeni sözleşme teklifini bekliyor. Arjantinli futbolcu, yeni sözleşmede mevcut maaşından daha düşük bir ücreti de kabul etmeye hazır.

Dybala, şu anda Roma'dan 8 milyon euro ve bonuslar kazanıyor. Dybala'nın şu andaki maaşı, Roma için artık ulaşılamaz bir maaş olarak gözüküyor. Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmasının tek yolu, 2.5-3 milyon euro artı bonuslar olan bir sözleşmeyi kabul etmesinden geçiyor.

GASPERINI'DEN TALEP

Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini de deneyimli yıldızın takımda tutulmasını istiyor.

ROMA NE YAPACAK?

Roma'nın teknik direktör Gasperini ve Dybala'nın isteğinin ardından 32 yaşındaki futbolcu için atacağı adım büyük bir merakla bekleniyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE

İtalyan ekibiyle sözleşmesi bitecek Dybala için daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Boca Juniors iddiaları da gündeme gelmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 24 maçta süre bulan Dybala, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.