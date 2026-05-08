Milan'da Nkunku için 40 milyon euro

Milan, geçen yaz Chelsea'den kadrosuna kattığı Christopher Nkunku ile yollarını ayırmak istiyor.



MENAJERİNE İLETİLDİ



İtalyan ekibi, Nkunku ile yollarını ayırmak istediğini oyuncunun menajeri Pini Zahavi'ye iletti ve 28 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koydu.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, Nkunku'dan 40 milyon euro bonservis bekliyor. Milan, Nkunku'yu bu bonservisle göndererek Fransız oyuncunun yerine yeni bir hücum oyuncusu transfer etmek istiyor.



FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ



Christopher Nkunku, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak İtalyan ekibinde kalmıştı.



Milan'da 32 maçta süre bulan Nkunku, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.



