08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Milan'da Nkunku için 40 milyon euro

Milan, yaz aylarında yollarını ayırmak istediği Christopher Nkunku'dan 40 milyon euro bonservis bekliyor.

08 Mayıs 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, geçen yaz Chelsea'den kadrosuna kattığı Christopher Nkunku ile yollarını ayırmak istiyor.

MENAJERİNE İLETİLDİ

İtalyan ekibi, Nkunku ile yollarını ayırmak istediğini oyuncunun menajeri Pini Zahavi'ye iletti ve 28 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koydu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, Nkunku'dan 40 milyon euro bonservis bekliyor. Milan, Nkunku'yu bu bonservisle göndererek Fransız oyuncunun yerine yeni bir hücum oyuncusu transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Christopher Nkunku, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak İtalyan ekibinde kalmıştı.

Milan'da 32 maçta süre bulan Nkunku, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
