08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Real Madrid ve Jose Mourinho arasında ilk görüşme!

Jose Mourinho'nun, Real Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşme karşılığında İspanyol devine geri dönmeye yakın olduğu öne sürüldü.

08 Mayıs 2026 18:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları yeniden gündeme geldi.

Deneyimli teknik adam kısa süre önce Real Madrid söylentilerini reddetmiş olsa da Alman basınında yer alan yeni haberler dikkat çekti.

Sky Sports Almanya tarafından paylaşılan habere göre, Real Madrid yönetimi hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze bir görüşme yaptı.

Haberde, Mourinho'nun yeniden Real Madrid'de görev almak istediği ancak 2 yıllık kontrat talep ettiği belirtildi.

Ayrıca takım içinde yaşanan sorunlar ve Mourinho'nun yıldız oyuncularla kurduğu güçlü iletişim nedeniyle Portekizli çalıştırıcının yeniden Madrid ekibinin başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.

100 PUAN TOPLADI

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

İSPANYA'DA KUPALARI

Mourinho'nun söz konusu 3 yılda Real Madrid ile kazandığı kupalar:

La Liga
İspanya Kupası
İspanya Süper Kupası 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
