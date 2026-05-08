08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı

Real Madrid Kulübü, kavga eden Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı.

calendar 08 Mayıs 2026 18:27
Haber: Sporx.com
Real Madrid Kulübü, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiğini doğruladıktan sonra iki futbolcuya da ceza verdi..

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, yaşananlardan dolayı pişmanlıklarını ifade ederek birbirlerinden özür diledi. Her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verildi ve iç soruşturma süreci tamamlandı." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Marca gazetesi, internet sayfasında manşete taşıdığı olayda, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı futbolcu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığını, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğünü yazmıştı.

Haberde, Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp, evine gittiği belirtilmişti.

İspanya La Liga'da 10 Mayıs Pazar günü, FC Barcelona - Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
