Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı

Real Madrid Kulübü, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiğini doğruladıktan sonra iki futbolcuya da ceza verdi..



Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, yaşananlardan dolayı pişmanlıklarını ifade ederek birbirlerinden özür diledi. Her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verildi ve iç soruşturma süreci tamamlandı." ifadeleri yer aldı.



NE OLMUŞTU?



Marca gazetesi, internet sayfasında manşete taşıdığı olayda, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı futbolcu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığını, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğünü yazmıştı.



Haberde, Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp, evine gittiği belirtilmişti.



İspanya La Liga'da 10 Mayıs Pazar günü, FC Barcelona - Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.



