Hentbolda Federasyon Kupası heyecanı yaşanacak

Türkiye Hentbol 50. Yıl Federasyon Kupası'nda finalinde yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor erkek takımlarının antrenör ve kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.



Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Nilüfer Belediyespor Başantrenörü İlknur Kurtuluş, Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino ve siyah-beyazlı ekibin kaptanı Baran Nalbantoğlu katıldı.



Finale kaldıkları için gururlu olduklarını söyleyen Nilüfer Belediyespor Başantrenörü İlknur Kurtuluş, "Kupada finale yükselmekten gurur duyuyoruz. Beşiktaş hentbolda çok güçlü ve tecrübeli bir takım. Onlarla final oynamaktan mutluyuz. Umarım yarınki maçta hentbolseverlere güzel bir maç izletiriz. Kupayı Bursa'ya götürmek istiyoruz. Yarın bireysel performanslar belirleyici olacak. Her iki takım için de savunma kısmı maçı çözer." diye konuştu.



Nilüfer Belediyespor Kaptanı Çağlayan Öztürk de "Bu sene federasyon için önemli bir yıl. 50. yıl kutlu olsun. Bu kupada bulunmak gurur verici. Kupada çok heyecanlı maçlar sergilendi. Finalin de heyecanlı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'la çok maç yaptık. Beşiktaş çok değerli bir ekip. Rüyalarımıza girecek kadar çok maçlarını izledik. İki takımda da insanlar birbirinin ne yapacağını biliyor. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum, güzel ve heyecanlı bir maç bekliyorum. Beşiktaş'la oynamaktan keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ



Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino maçın ortada olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir Türkiye Kupası izliyoruz. Maçlar çok iyi geçti. Çeyrek final ve yarı finallerin iyi geçtiğini gördük. Bu maç tam ortada. Elimizden geleni yapıp kupayı kazanmak istiyoruz. 4 maçtan sonra iki takımın da birbirini yeteri kadar tanıdığını düşünüyorum. Taktiksel olarak detaylar var ama bunları konuşmanın yeri burası değil. Küçük detaylar maçı çözecek. Tek bir an bile çok önemli. Bu sene çok güzel bir sezon geçirdikleri için tebrik ediyorum." diye konuştu.



Sezon öncesi Süper Kupa'da Nilüfer Belediyespor'a mağlup olduklarını hatırlatan Camino, "İlk maçla bu maç arasında iki takım için de farklılıklar var. İki takım da seviyesini daha yukarı çekti. Nilüfer ilk maçı kazandı bu sefer bize bıraksınlar biz kazanalım." şeklinde espri yaptı.



İlknur Kurtuluş ise gülerek, "Katılmıyorum. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." şeklinde cevap verdi.



Beşiktaş Kaptanı Baran Nalbantoğlu ise şunları kaydetti:



"Federasyonun 50. yılı kutlu olsun. Hem kadınlar hem erkekler tarafında güzel organizasyonlar oluyor. Yarın beşinci maç olacak. Mücadelesi yüksek maç yarın olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyız, yarını bekliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Fair play çerçevesinde hepsi karakterli oyuncular. Umarım güzel bir karşılaşma olur."



