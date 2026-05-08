08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ödülleri sahiplerini buldu

Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu" seçilen Unicaja'dan Kendrick Perry'e ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi

08 Mayıs 2026 17:03
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) 2025-2026 sezonu ile "BCL On Yılın Ödülleri" sahiplerini buldu.

İspanya'nın Badalona kentindeki Zorrilla Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törene FIBA Başkanı Şeyh Saud Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile TBF Genel Sekreteri ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Müsabakalar Komisyonu Başkanı Serhan Antalyalı ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu" seçilen Unicaja'dan Kendrick Perry'e ödülünü Hüseyin Beşok takdim etti.

Galatasaray MCT Technic'ten Errick McCollum, sezonunun en iyi ikinci beşinde yer aldı.

Öte yandan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10 sezonunun tamamında forma giyen Pierre-Antoine Gillet, özel ödülün sahibi oldu.

Taraftarlar, kulüpler, oyuncular, medya temsilcileri ve Şampiyonlar Ligi çalışanlarının oy kullandığı "On Yılın Ödülleri"nin en iyi ilk beşinde Giorgi Shermadini (La Laguna), Vojtech Hruban (ERA Nymburk/Cholet Basket), Kendrick Perry (Nizhny Novgorod/Unicaja), Kevin Punter (Rosa Radom/AEK BC/Virtus Bologna) ve Marcelinho Huertas (La Laguna) yer aldı.

On yılın en iyi başantrenörü ödülünü ise La Laguna Başantrenörü Txus Vidorreta kazandı.

2025-2026 sezonu ödüllerini alan oyuncu ve başantrenör şöyle:

En Değerli Oyuncu (MVP): Frank Bartley (AEK BC)

Sezonun En İyi Beşi: Jerrick Harding (Rytas Vilnius), Frank Bartley (AEK BC), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Raiquan Gray (AEK BC), Giorgi Shermadini (La Laguna)

Sezonun En İyi İkinci Beşi: Errick McCollum (Galatasaray MCT Technic), Marcelinho Huertas (La Laguna), Jack Kayil (Alba Berlin), Chris Duarte (Unicaja), Arturas Gudaitis (Rytas Vilnius)

Sezonun En İyi Genç Oyuncusu: Jack Kayil (Alba Berlin)

Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu: Kendrick Perry (Unicaja)

Sezonun En iyi Koçu: Dragan Sakota (AEK BC)

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
