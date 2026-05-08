Sadettin Saran'dan seçim tarihi için açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim tarihinin netleşeceği günü açıkladı.

calendar 08 Mayıs 2026 19:06 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 19:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan seçim tarihi için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim takvimiyle ilgili tartışmalar sürerken, kulüp başkanı Sadettin Saran'dan yeni bir açıklama geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Sadettin Saran, "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Seçimin, 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya Hazırlık Maçı nedeniyle ertelenebileceği iddiaları son günlerde gündemi meşgul etmişti. Ancak başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, seçim tarihinin ertelenmemesi konusunda ortak görüş bildirmişti.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmanın başka bir stadyuma alınmasına sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'nin yüksek üye sayısı nedeniyle seçim organizasyonu yalnızca Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle maç ve seçim takviminin çakışması kulüp içinde önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada, seçim tarihinin ertelenmesi yerine öne çekilmesi gerektiğini savunarak, "Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum." demişti.

Aziz Yıldırım ise seçim takviminin korunması gerektiğini belirterek, "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kulüpte seçim tarihine ilişkin nihai kararın Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
