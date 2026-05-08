08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-037'
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
1-037'
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

CANLI | Zalgiris - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, play-off 4. maçında Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşıyor. Temsilcimiz maçı kazandığı takdirde Final-Four'a yükselecek.

calendar 08 Mayıs 2026 19:50 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Zalgirio Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 20.00'de başladı. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanıyor.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Zalgiris'in kazanması halinde ise Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.


CANLI SKOR:

ZALGIRIS: 0 

FENERBAHÇE BEKO: 7

(1. PERİYOT)

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, 
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
