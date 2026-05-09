08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Tomas Masiulis: "Final Four'da Fenerbahçe'yi destekleyeceğim"

Zalgiris koçu Tomas Masiulis, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası mikrofonlara konuştu.

calendar 09 Mayıs 2026 00:02
EuroLeague Playoff serisindeki dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'i mağlup ederek seriyi noktaladı.

Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis, mücadelenin ardından mikrofon karşısına geçti.

Koç Masiulis'in maç sonu açıklamaları açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir maçın ardından tüm sezonu değerlendirmek çok zor. Fenerbahçe'yi galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Final Four'da başarılar diliyorum. Ben Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimizi verdik. Onlarla gurur duyuyorum.

Sarunas Jasikevicius'a da başarılar diliyorum. Dediğim gibi Final Four'da Saras'ı ve Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Kalbim onlarla olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
