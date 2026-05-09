Tomas Masiulis: 'Final Four'da Fenerbahçe'yi destekleyeceğim'

EuroLeague Playoff serisindeki dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'i mağlup ederek seriyi noktaladı.



Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis, mücadelenin ardından mikrofon karşısına geçti.



Koç Masiulis'in maç sonu açıklamaları açıklamaları şu şekilde:



"Böyle bir maçın ardından tüm sezonu değerlendirmek çok zor. Fenerbahçe'yi galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Final Four'da başarılar diliyorum. Ben Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimizi verdik. Onlarla gurur duyuyorum.



Sarunas Jasikevicius'a da başarılar diliyorum. Dediğim gibi Final Four'da Saras'ı ve Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Kalbim onlarla olacak."



