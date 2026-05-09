08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Milli halterciler, Mısır'da 4 bronz madalya kazandı

Milli sporcular, Mısır'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nı 4 bronz madalyayla tamamladı.

calendar 09 Mayıs 2026 00:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre İsmailiye kentindeki organizasyonda erkekler +110 kiloda Selahattin Altın, koparmada 170 kilo kaldırarak bronz madalya elde ederken silkmede 205, toplamda ise 375 kiloyla 4. sırada yer aldı.

Kadınlar +86 kiloda Tuana Süren, silkmede 138 kilo, toplamda da 247 kiloluk derecesiyle iki bronz madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada 109 kiloyla 4. oldu.

Kadınlar 69 kiloda Tuğba Nur Koz ise koparmada 105 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Silkmede 119 kilo kaldıran Tuğba Nur, toplamda 224 kiloyla 4. sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, genç milli haltercilerin ortaya koyduğu mücadelenin gelecek adına umut verdiğini belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
