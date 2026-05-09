08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Lens galip geldi, Nantes küme düştü

Lens, Nantes'ı 1-0 yenerek PSG ile farkı 3 puana indirirken, konuk ekip Ligue 2'ye düştü.

09 Mayıs 2026 01:17
Ligue 1'in 33. haftasında Lens, sahasında Nantes'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Mezian Soares'in 79. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Lens, lider PSG ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirirken, Nantes'ın Ligue 2'ye düşmesi kesinleşti.

Maçın ardından 23 puanla 17. sırada kalan Nantes, küme düşme hattının üzerindeki takımla arasındaki puan farkını kapatma şansını yitirdi ve Metz'in ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

13 YIL SONRA YENİDEN

2013 yılında Ligue 1'e yükselen Nantes, 13 yıl sonra yeniden Ligue 2'ye düşmüş oldu.

Mart ayında göreve gelen Vahid Halilhodzic yönetimindeki ekip, ligde kalmayı başaramadı.

Lens, şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, erteleme maçında önümüzdeki hafta PSG ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
