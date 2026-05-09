Lens galip geldi, Nantes küme düştü

Ligue 1'in 33. haftasında Lens, sahasında Nantes'ı ağırladı.



Ev sahibi ekip, Mezian Soares'in 79. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Bu sonucun ardından Lens, lider PSG ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirirken, Nantes'ın Ligue 2'ye düşmesi kesinleşti.



Maçın ardından 23 puanla 17. sırada kalan Nantes, küme düşme hattının üzerindeki takımla arasındaki puan farkını kapatma şansını yitirdi ve Metz'in ardından lige veda eden ikinci takım oldu.



13 YIL SONRA YENİDEN



2013 yılında Ligue 1'e yükselen Nantes, 13 yıl sonra yeniden Ligue 2'ye düşmüş oldu.



Mart ayında göreve gelen Vahid Halilhodzic yönetimindeki ekip, ligde kalmayı başaramadı.



Lens, şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, erteleme maçında önümüzdeki hafta PSG ile karşılaşacak.



