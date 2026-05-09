08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Novak Djokovic, Roma Açık'taki ilk maçında elendi

Novak Djokovic, omuz sakatlığı sonrası çıktığı ilk maçta Dino Prizmic'e 2-1 yenilerek Roma Açık'a 2. turda veda etti.

calendar 09 Mayıs 2026 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Novak Djokovic, Roma Açık'taki ilk maçında elendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan isim olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda 20 yaşındaki Hırvat rakibi Dino Prizmic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Omuz sakatlığı nedeniyle iki ay kortlardan uzak kalan Djokovic, sakatlığı sonrası ilk maçına İtalya'da çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda dünya sıralamasında 79. basamakta yer alan Dino Prizmic ile karşılaşan 38 yaşındaki Sırp tenisçi, ilk seti 6-2 kazanırken sonraki iki seti 6-2 ve 6-4'lük skorlarla kaybetti ve turnuvadan elendi.

Elemelerden gelen 20 yaşındaki Prizmic, bu sonuçla üçüncü tura adını yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.