Fenerbahçe Beko, Final Four'da!

EuroLeague play-off'larında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i uzatma bölümü sonunda 94-90 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.



Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.



Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti.



Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.



Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez Dörtlü Final biletini aldı.



Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselme mücadelesi verecek.



Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.



SALON: Zalgirio Arena



HAKEMLER: Ilija Belosevic, Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes



ZALGIRIS KAUNAS: Tubelis 16, Williams-Goss 3, Francisco 23, Wright 9, Ulanovas 15, Butkevicius 5, Sleva 11, Lo 5, Sirvydis 3, Birutis



FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Tucker 21, Hall 5, Tarık Biberovic 11, Nando De Colo 3, Birch 21 Melli 10, Jantunen , Colson 1, Silva 8



1'İNCİ PERİYOT: 20-25



DEVRE: 42-47



3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61



NORMAL SÜRE: 80-80



