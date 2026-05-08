Fenerbahçe Beko, Final Four'da!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı.

calendar 08 Mayıs 2026 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 22:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague play-off'larında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i uzatma bölümü sonunda 94-90 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.

Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez Dörtlü Final biletini aldı.

Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes

ZALGIRIS KAUNAS: Tubelis 16, Williams-Goss 3, Francisco 23, Wright 9, Ulanovas 15, Butkevicius 5, Sleva 11, Lo 5, Sirvydis 3, Birutis

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Tucker 21, Hall 5, Tarık Biberovic 11, Nando De Colo 3, Birch 21 Melli 10, Jantunen , Colson 1, Silva 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61

NORMAL SÜRE: 80-80

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
