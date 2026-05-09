08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Serie A'ya yükselen 2. takım Frosinone

Serie B'de sezon tamamlanırken Frosinone, Venezia'nın ardından Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu.

09 Mayıs 2026 01:24
İtalya Serie B'de 2025-26 sezonu tamamlandı.

Venezia ve Frosinone, gelecek sezon Serie A'da mücadele etmeye hak kazandı.

Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Venezia, sezonun son maçında Palermo'yu 2-0 yenerek ligi zirvede bitirdi.

Frosinone ise evinde Mantova'yı 5-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı ve doğrudan Serie A bileti aldı.

İki takım da 2024-25 sezonunun sonunda Serie A'dan düşmüştü.

Öte yandan Serie B play-off eşleşmeleri de netlik kazandı.

Monza ve Palermo doğrudan yarı finale yükselirken, Catanzaro, Modena, Juve Stabia ve Avellino ön eleme turunda mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
