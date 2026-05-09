Serie A'ya yükselen 2. takım Frosinone

İtalya Serie B'de 2025-26 sezonu tamamlandı.



Venezia ve Frosinone, gelecek sezon Serie A'da mücadele etmeye hak kazandı.



Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Venezia, sezonun son maçında Palermo'yu 2-0 yenerek ligi zirvede bitirdi.



Frosinone ise evinde Mantova'yı 5-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı ve doğrudan Serie A bileti aldı.



İki takım da 2024-25 sezonunun sonunda Serie A'dan düşmüştü.



Öte yandan Serie B play-off eşleşmeleri de netlik kazandı.



Monza ve Palermo doğrudan yarı finale yükselirken, Catanzaro, Modena, Juve Stabia ve Avellino ön eleme turunda mücadele edecek.



