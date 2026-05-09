08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Fenerbahçe Beko'da yıldızlardan Final Four sözleri!

Fenerbahçe Beko'nun yıldızları, EuroLeague'de Final Four'a yükselmelerinin ardından konuştu.

09 Mayıs 2026 00:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 01:33
EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı mağlup eden ve seriyi 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko'da basketbolcular Final Four'a yükselmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İnanılmaz mutlu olduğunu belirten Tarık Biberovic, "İnanılmaz mutluyum. Böyle bir atmosferde çok zor galibiyet. Takımla gurur duyuyorum. Üst üste üçüncü Final Four. Kafamızda tek şey var. İki galibiyet daha almamız gerekiyor" dedi.

Müthiş bir başarı olduğunu vurgulayan Nando De Colo, "Müthiş bir başarı. Harika bir zafere imza attık ve böylelikle adımızı Final Four'a yazdırdık. Çok zor oldu ama iyi savaştık. Seriyi kazanmayı başardık. Şimdi biraz dinlenip sonrasında Final Four'u beklemeye başlayacağız" sözlerini dile getirdi.

Çok iyi hissettiğini dile getiren Chris Silva, "Zor oldu ama kazanmayı başardık. Çok iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

Zor bir sezon olduğunu belirten Bonzie Colson, "Bizim için zor bir sezondu. İnişler ve çıkışlar oldu ama sonunda adımızı Final Four'a yazdırmayı başardık. Bundan dolayı çok mutluyuz" yorumunda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin yıldızlarından Nicolo Melli, "Sezon boyunca burayı hedefliyorduk. İniş ve çıkışlarımız oldu. İyi zamanlarımız oldu. Kötü mağlubiyetler aldık ama buraya gelmek için çok fazla savaştık. Şimdi Final Four'dayız ve gururluyuz" açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin kupa olduğunun altını çizen Talen-Horton Tucker, "Çok mutluyum ama henüz işimiz bitmedi. Final Four'da olacak olmaktan dolayı çok mutluyum ama sezon başındaki hedefimiz kupaydı. Bunun için mücadele ediyoruz. Her şey henüz bitmedi. Bizim için iyi tecrübeydi. Böyle anlar için yaşıyoruz. Böyle anları yaşadıkça tecrübe ediniyoruz. Bizim için harika bir andı" şeklinde konuştu.

Maçı değerlendiren Wade Baldwin, "Zor bir maç oldu. İnişler, çıkışlar, dördüncü çeyreğin sonu ile uzatmada iyi bir performans ortaya koyduk ve böylelikle Final Four'a yükseldik. Zalgiris'i de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Sezonu iyi noktada tamamlamışlardı. Artık Final Four'dayız" dedi.

Harika bir başarı yaşadıklarını vurgulayan Devon Hall, "Çok mutluyum. Bizim için harika başarı. Zalgiris'i de tebrik ediyorum. Sezon boyunca harika performans sergilediler. Geçtiğimiz senelerde bizimle olan bir koç tarafından çalıştırıyorlar. Tebrik ediyorum" sözlerini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
