Can Uzun açılışı yaptı; Frankfurt, Dortmund'a kaybetti

Milli futbolcu Can Uzun, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 yenildiği maçın 2. dakikasında karşılaşmanın ilk golünü kaydetti.



Bundesliga'nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.



Konuk ekip, henüz 2. dakikada Can Uzun'un golüyle 1-0 öne geçti. 20 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon 20 maçta 8 gole ulaştı.



Borussia Dortmund, 42. dakikada Guirassy ve 45+1. dakikada Schlotterbeck'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi.



Samuele Inacio, 72. dakikada farkı ikiye çıkarırken 87. dakikada Jonathan Burkardt, kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti: 3-2.



Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, ligde 43 puanda kaldı. İkinci sıradaki Borussia Dortmund ise puanını 70'e yükseltti.



