08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Can Uzun açılışı yaptı; Frankfurt, Dortmund'a kaybetti

Can Uzun, Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un Borussia Dortmund'a 3-2 yenildiği maçta takımının ilk golünü attı.

calendar 09 Mayıs 2026 00:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Can Uzun açılışı yaptı; Frankfurt, Dortmund'a kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli futbolcu Can Uzun, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 yenildiği maçın 2. dakikasında karşılaşmanın ilk golünü kaydetti.

Bundesliga'nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

Konuk ekip, henüz 2. dakikada Can Uzun'un golüyle 1-0 öne geçti. 20 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon 20 maçta 8 gole ulaştı.

Borussia Dortmund, 42. dakikada Guirassy ve 45+1. dakikada Schlotterbeck'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi.

Samuele Inacio, 72. dakikada farkı ikiye çıkarırken 87. dakikada Jonathan Burkardt, kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti: 3-2.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, ligde 43 puanda kaldı. İkinci sıradaki Borussia Dortmund ise puanını 70'e yükseltti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.