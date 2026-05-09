09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
14:00
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
14:00
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
14:00
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı

Fatih Terim, Galatasaray'ın olası üst üste 4. şampiyonluğu öncesi Okan Buruk ve yönetimi överek rekorların kırılmak için olduğunu söyledi ve şampiyonluk halinde takımı arayacağını belirtti.

calendar 09 Mayıs 2026 10:46 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 11:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, kalbinin sarı-kırmızılı takımla birlikte olduğunu ve şampiyon olmaları halinde Hesap.com Antalyaspor maçından sonra Başkan Dursun Özbek ile meslektaşı Okan Buruk'u arayacağını söyledi.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında Hull City-Milwall maçını izleyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KALBİM ONLARLA BERABER, ÇOK AZ KALDI!"

Terim, Galatasaray'ın ligde bugün Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak olmasıyla ilgili, "Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i ve sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. Okan, çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak ve yaşatmak üzere. Önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber." diye konuştu.

"REKORLAR KIRILMAK İÇİN VARDIR!"

Deneyimli teknik adam, 1996-2000 arasında kendi dönemindeki üst üste 4 şampiyonluk rekorunun tekrarlanma ihtimaliyle ilgili, "Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor."ifadelerini kullandı.


"GALATASARAY BAYRAĞI HEP YUKARIDA OLMALIDIR!"

Teknik direktör Okan Buruk'un başarısına da değinen Terim, "Daha önce öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. şampiyonluğunu almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım, nasipse yine maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi bugün bitirecekler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir." şeklinde görüş belirtti.  



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
