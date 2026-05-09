08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Galatasaray'da çılgın şampiyonluk primi! Okan Buruk'tan ödül

Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar bu akşam kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu mücadele öncesinde yönetim, şampiyonluk için dev bir prim belirledi.

calendar 09 Mayıs 2026 09:47
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki mücadelede Galatasaray, Rams Park'ta Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip bu mücadelede şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak.

GALİBİYETE DEV PRİM

Antalyaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray yönetiminin şampiyonluk primi belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Antalyaspor galibiyeti için de 5 milyon euroluk bir prim dağıtılacağının sözünü oyunculara verdi.

OKAN BURUK'TAN ÖDÜL

Ek olarak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un şampiyonluğun ilan edilmesi halinde oyunculara 4-5 günlük izin vermeyi planladığı aktarıldı. Ligde geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında alınan yenilginin ardından 4 günlük iznin iptal edildiği belirtildi.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki Rams Park'ta oynanacak maç 20.00'de başlayacak.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
