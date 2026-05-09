Beşiktaş kabuk değiştirecek

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla sezona umut dolu başlayan Beşiktaş, bu yaz transfer dönemine de eli boş giriyor.
Trendyol Süper Lig'e erken havlu atan siyah-beyazlı ekip, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti.
Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasına bizzat dahil oldu. Bu doğrultuda kadroya yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimler ile birlikte gelecek sezon bambaşka bir Beşiktaş sahada olacak.
İşte siyah-beyazlı ekipte yaz transfer döneminde yaşanacak hareketlilikler:
EL BILAL İÇİN SEMİH FEDA EDİLEBİLİR
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini almak istiyor. Serdal Adalı, Malili kanat oyuncusunun 15 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalıştıklarını aktarırken Atalanta ile pazarlık masasına Semih Kılıçsoy'un da dahil olabileceği konuşuluyor.
Sezon başında kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki santrfor, Cagliari ile anlaşmaya varılamaması durumunda Atalanta'ya önerilecek ve El Bilal Toure görüşmelerinde koz olarak kullanılacak.
SON ŞANSLARINI HARCADILAR
Beşiktaş'ta bonservislerinin alınıp alınmaması konusunda büyük kararsızlık yaşanan Cengiz Ünder ve Jota Silva, son haftalarda kendilerine verilen şansları değerlendirmeyi başaramadılar. İki kanat oyuncusunun da sezon sonunda kulüplerine dönmesi bekleniyor.
ŞANSLARI SÜRÜYOR
Kristjan Asllani, Tiago Djalo ve Devis Vasquez ile ilgili kararın sezon sonunda verileceği ve üç ismin de veda etme ihtimalinin bulunduğu aktarılıyor.
RASHICA'NIN TALİBİ İSTANBUL'DAN
Gelecek sezonun kadro planlamalarına dahil edilmeyen Milot Rashica'nın talibinin Trendyol Süper Lig'den olduğu belirtiliyor. Nuri Şahin'in olumlu raporu ile transferde harekete geçen RAMS Başakşehir, Kosovalı oyuncu için 3.5 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
UDUOKHAI'YE BUNDESLIGA'DAN TAKİP
Felix Uduokhai'nin yeniden Bundesliga'nın yolunu tutabileceği belirtiliyor. Alman stoper, Augsburg'dan transfer edilmiş ve kariyerinde ilk defa ülkesinden dışarı çıkarak İstanbul'un yolunu tutmuştu.
ERSİN OLSA DA OLMASA DA...
Beşiktaş'ta zaman zaman performansı eleştirilen, kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla da övgüleri toplayan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yetenekli file bekçisinin gitmesine veya kalmasına bakılmaksızın kaleci transferi yapacaklarını açıkladı.
5 BÖLGEYE TAKVİYE YAPILACAK
Adalı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Beşiktaş'ın yaz döneminde hedefi sol kanat, sol bek, orta saha, stoper ve kaleci transferleri gerçekleştirmek olacak.
Bu nedenle o mevkilerde beklenen performansı gösterememiş isimler için gelen teklifler değerlendirilecek ve yapılacak takviyeler için bütçe sağlanacak.
