09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
14:00
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
14:00
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
14:00
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Beşiktaş kabuk değiştirecek

Beşiktaş'lı kurmaylar gelecek sezon için kollarını sıvadı. Bu doğrultuda siyah-beyazlıları iç ve dış transferdeki yol haritası belli oldu.

calendar 09 Mayıs 2026 11:40 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 11:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla sezona umut dolu başlayan Beşiktaş, bu yaz transfer dönemine de eli boş giriyor.

Trendyol Süper Lig'e erken havlu atan siyah-beyazlı ekip, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti.

Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasına bizzat dahil oldu. Bu doğrultuda kadroya yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimler ile birlikte gelecek sezon bambaşka bir Beşiktaş sahada olacak.

İşte siyah-beyazlı ekipte yaz transfer döneminde yaşanacak hareketlilikler:

EL BILAL İÇİN SEMİH FEDA EDİLEBİLİR

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini almak istiyor. Serdal Adalı, Malili kanat oyuncusunun 15 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalıştıklarını aktarırken Atalanta ile pazarlık masasına Semih Kılıçsoy'un da dahil olabileceği konuşuluyor.

Sezon başında kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki santrfor, Cagliari ile anlaşmaya varılamaması durumunda Atalanta'ya önerilecek ve El Bilal Toure görüşmelerinde koz olarak kullanılacak.

SON ŞANSLARINI HARCADILAR

Beşiktaş'ta bonservislerinin alınıp alınmaması konusunda büyük kararsızlık yaşanan Cengiz Ünder ve Jota Silva, son haftalarda kendilerine verilen şansları değerlendirmeyi başaramadılar. İki kanat oyuncusunun da sezon sonunda kulüplerine dönmesi bekleniyor.

ŞANSLARI SÜRÜYOR

Kristjan Asllani, Tiago Djalo ve Devis Vasquez ile ilgili kararın sezon sonunda verileceği ve üç ismin de veda etme ihtimalinin bulunduğu aktarılıyor.

RASHICA'NIN TALİBİ İSTANBUL'DAN

Gelecek sezonun kadro planlamalarına dahil edilmeyen Milot Rashica'nın talibinin Trendyol Süper Lig'den olduğu belirtiliyor. Nuri Şahin'in olumlu raporu ile transferde harekete geçen RAMS Başakşehir, Kosovalı oyuncu için 3.5 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

UDUOKHAI'YE BUNDESLIGA'DAN TAKİP

Felix Uduokhai'nin yeniden Bundesliga'nın yolunu tutabileceği belirtiliyor. Alman stoper, Augsburg'dan transfer edilmiş ve kariyerinde ilk defa ülkesinden dışarı çıkarak İstanbul'un yolunu tutmuştu.

ERSİN OLSA DA OLMASA DA...

Beşiktaş'ta zaman zaman performansı eleştirilen, kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla da övgüleri toplayan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yetenekli file bekçisinin gitmesine veya kalmasına bakılmaksızın kaleci transferi yapacaklarını açıkladı.

5 BÖLGEYE TAKVİYE YAPILACAK

Adalı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Beşiktaş'ın yaz döneminde hedefi sol kanat, sol bek, orta saha, stoper ve kaleci transferleri gerçekleştirmek olacak.

Bu nedenle o mevkilerde beklenen performansı gösterememiş isimler için gelen teklifler değerlendirilecek ve yapılacak takviyeler için bütçe sağlanacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
