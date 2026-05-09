08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Enzo Maresca'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi'nin birçok teknik direktörle görüştüğü ve bu isimlerin arasında Enzo Maresca'nın da olduğu belirtilmişti. İtalyan çalıştırıcıdan Fenerbahçe teklifine cevap geldiği iddia edildi.

calendar 09 Mayıs 2026 10:34
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor. Safi'nin teknik direktör listesinde yer alan Enzo Maresca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Safi'nin teknik direktör listesinin ilk sırasında Enzo Maresca bulunuyor. Safi'nin İtalyan teknik adama teklifini ilettiği ifade edildi.

MARESCA'DAN YANIT

Maresca'nın ise bu teklifi kesin olarak reddettiği aktarıldı. 46 yaşındaki teknik adamın verdiği yanıtta Fenerbahçe'de çalışmayı şu an için düşünmediğini belirttiği vurgulandı.

HEDEFİ PREMİER LİG

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Maresca'nın Premier Lig'den teklif beklediği, özellikle de Pep Guardiola'nın ayrılması durumunda Manchester City'nin başına geçmek istediği aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
