Enzo Maresca'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor. Safi'nin teknik direktör listesinde yer alan Enzo Maresca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.



Fanatik'te yer alan habere göre Safi'nin teknik direktör listesinin ilk sırasında Enzo Maresca bulunuyor. Safi'nin İtalyan teknik adama teklifini ilettiği ifade edildi.



MARESCA'DAN YANIT



Maresca'nın ise bu teklifi kesin olarak reddettiği aktarıldı. 46 yaşındaki teknik adamın verdiği yanıtta Fenerbahçe'de çalışmayı şu an için düşünmediğini belirttiği vurgulandı.



HEDEFİ PREMİER LİG



İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Maresca'nın Premier Lig'den teklif beklediği, özellikle de Pep Guardiola'nın ayrılması durumunda Manchester City'nin başına geçmek istediği aktarıldı.



