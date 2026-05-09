08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Beşiktaş'ta hedef Luis

Beşiktaş bonservisi Benfica'da olan Florentino Luis'i gündemine aldı.

calendar 09 Mayıs 2026 09:24 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta hedef Luis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezonda güçlü bir orta saha kurmak amacıyla kolları sıvayan Beşiktaş, rotasını referanslı bir isme çevirdi.

Ön liberoda Ndidi'nin istikrarsız performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar, Portekiz devi Benfica'dan kiralık olarak İngiltere Premier Lig'e veda eden Burnley'de oynayan Florentino Luis'i gündemine aldı.

Luis'in, Beşiktaş'ın yıldız maestrosu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan yakın arkadaşı olduğu belirtilirken, yönetimin 26 yaşındaki Portekizli dinamo için 15 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı öğrenildi. Sezonun tamamlanmasının ardından resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli ön libero, sezon başında teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve İngiliz ekibi Burnley'e kiralandı.

PERFORMANSI

Market değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Luis, Burnley formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist katkısı sağladı. Benfica'da ise 7 maçta oynarken, 1 gol kaydetti. Portekiz'in Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde boy gösterdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.