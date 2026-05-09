Haber Tarihi: 09 Mayıs 2026 10:17 -
Güncelleme Tarihi:
09 Mayıs 2026 10:17
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Mayıs 2026
Bugün (9 Mayıs) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 9 Mayıs maç takvimi
9 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Mayıs Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Mayıs maç takvimi
9 MAYIS GÜNÜN MAÇLARI Süper Lig20:00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (beIN İZ)20:00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (beIN BOX Office)20:00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN)
20:00 Konyaspor-Fenerbahçe (beIN Sports 3)20:00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)20:00 Galatasaray-Antalyaspor (beIN Sports 1)20:00 Başakşehir FK-Samsunspor (beIN Sports 5)20:00 Alanyaspor-Kayserispor (beIN Sports MAX 2)20:00 Beşiktaş-Trabzonspor (beIN Sports 2)İngiltere - Premier Lig14:30 Liverpool-Chelsea (beIN Sports 3)17:00 Brighton & Hove Albion-Wolverhampton (beIN Connect)17:00 Sunderland-Manchester United (beIN Sports 3)17:00 Fulham-Bournemouth (beIN Connect)19:30 Manchester City-Brentford (beIN Connect)İspanya - LaLiga15:00 Elche-Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)17:15 Sevilla-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)19:30 Atletico Madrid-Celta Vigo (S Sport, S Sport Plus)22:00 Real Sociedad-Real Betis (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)İtalya - Serie A16:00 Cagliari-Udinese (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)19:00 Lazio-Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)21:45 Lecce-Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)Almanya - Bundesliga16:30 Hoffenheim-Werder Bremen (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)16:30 RB Leipzig-St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)16:30 Augsburg-Mönchengladbach (S Sport Plus)16:30 Stuttgart-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)19:30 Wolfsburg-Bayern Münih (S Sport Plus)Suudi Arabistan - Pro Lig18:55 Al Khaleej-Al Ettifaq19:15 Al Najma-Al Hazm21:00 Al Fayha-Al-Qadsiah
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.