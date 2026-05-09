Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Mayıs 2026

Süper Lig

20:00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (beIN İZ)

20:00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (beIN BOX Office)

20:00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN)

20:00 Konyaspor-Fenerbahçe (beIN Sports 3)

20:00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)

20:00 Galatasaray-Antalyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Başakşehir FK-Samsunspor (beIN Sports 5)

20:00 Alanyaspor-Kayserispor (beIN Sports MAX 2)

20:00 Beşiktaş-Trabzonspor (beIN Sports 2)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Liverpool-Chelsea (beIN Sports 3)

17:00 Brighton & Hove Albion-Wolverhampton (beIN Connect)

17:00 Sunderland-Manchester United (beIN Sports 3)

17:00 Fulham-Bournemouth (beIN Connect)

19:30 Manchester City-Brentford (beIN Connect)

İspanya - LaLiga

15:00 Elche-Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

17:15 Sevilla-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)

19:30 Atletico Madrid-Celta Vigo (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Real Sociedad-Real Betis (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

İtalya - Serie A

16:00 Cagliari-Udinese (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

19:00 Lazio-Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

21:45 Lecce-Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Almanya - Bundesliga

16:30 Hoffenheim-Werder Bremen (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

16:30 RB Leipzig-St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

16:30 Augsburg-Mönchengladbach (S Sport Plus)

16:30 Stuttgart-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

19:30 Wolfsburg-Bayern Münih (S Sport Plus)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al Khaleej-Al Ettifaq

19:15 Al Najma-Al Hazm

21:00 Al Fayha-Al-Qadsiah

9 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Mayıs Cumartesi günün maçları listesi...