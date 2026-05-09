08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Fenerbahçe'de yeni yönetimi bekleyen büyük yük!

Fenerbahçe'de seçim sonrası yeni yönetimi ağır bir mali tablo bekliyor. İşte detaylar...

calendar 09 Mayıs 2026 10:26
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de yeni yönetimi bekleyen büyük yük!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Başkanlık seçimine odaklanan Fenerbahçe'yi seçimden sonra da zorlu bir süreç bekliyor. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın bayrağını devralacak isim ağır bir borç yükünü de sırtlanacak.

YENİ YÖNETİMİ BEKLEYEN AĞIR FATURA

Kulübü mali özgürlüğe kavuşturduğu iddiasıyla övünen Ali Koç'un transfer icraatlarının hem faturası hem cezası olacak.

Mayıs sonuna kadar 40 milyon avroluk ödemesi olan sarı lacivertliler, haziran ayında 18 milyon avroluk Cherif satın almasının yanı sıra ağırlığı oyuncu taksitleri için olmak üzere yaklaşık 75 milyon avroluk bir hesabı kapatmakla yükümlü.

Haziranın ilk haftasında kasasından 92 milyon avro çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar ödemesi gereken borç 150 milyon avro. Bunun dışında da muhatabı devlet olan 8 milyar liralık (Yaklaşık 175 milyon avro) vergi borcu var.

UEFA'DAN CEZA KAPIDA

Bütün bu yükü sırtlanmak durumunda kalacak yeni yönetim bir de UEFA'dan gelmesi beklenen cezayla yüzleşecek.

Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Milan Skriniar ve Diego Carlos transferleri sebebiyle savunma veren, limit aşımı yaptığı tespit edilen sarı lacivertlileri UEFA'dan 15 milyon avro civarında bir ceza bekliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.