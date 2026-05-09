Fenerbahçe'de yeni yönetimi bekleyen büyük yük!

Başkanlık seçimine odaklanan Fenerbahçe'yi seçimden sonra da zorlu bir süreç bekliyor. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın bayrağını devralacak isim ağır bir borç yükünü de sırtlanacak.





YENİ YÖNETİMİ BEKLEYEN AĞIR FATURA



Kulübü mali özgürlüğe kavuşturduğu iddiasıyla övünen Ali Koç'un transfer icraatlarının hem faturası hem cezası olacak.



Mayıs sonuna kadar 40 milyon avroluk ödemesi olan sarı lacivertliler, haziran ayında 18 milyon avroluk Cherif satın almasının yanı sıra ağırlığı oyuncu taksitleri için olmak üzere yaklaşık 75 milyon avroluk bir hesabı kapatmakla yükümlü.



Haziranın ilk haftasında kasasından 92 milyon avro çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar ödemesi gereken borç 150 milyon avro. Bunun dışında da muhatabı devlet olan 8 milyar liralık (Yaklaşık 175 milyon avro) vergi borcu var.



UEFA'DAN CEZA KAPIDA



Bütün bu yükü sırtlanmak durumunda kalacak yeni yönetim bir de UEFA'dan gelmesi beklenen cezayla yüzleşecek.



Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Milan Skriniar ve Diego Carlos transferleri sebebiyle savunma veren, limit aşımı yaptığı tespit edilen sarı lacivertlileri UEFA'dan 15 milyon avro civarında bir ceza bekliyor.



