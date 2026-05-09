08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'la bu akşam oynayacağı maçı tribünden takip edecek. Futbolu geçtiğimiz yıl bırakan Mertens, gelecek sezon Galatasaray'a yeni bir rolle geri dönebilir.

09 Mayıs 2026 10:07
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımdan geçtiğimiz sezon ayrılan ve 3 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens de ailesiyle birlikte mücadeleyi tribünden izleyecek.

GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbolu bırakan Mertens'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre emekli olduktan sonra bir senedir dinlenen Belçikalı ismin Galatasaray'da teknik heyette ya da profesyonel kadroda görev alması isteniyor.



MERTENS'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Ayrıca Mertens'in isminin yeni sezon planlamasında geçmeye başladığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takıma Napoli'den transfer olan Mertens, 136 maça çıkarken 25 gol ve 44 asist kaydetti.

MERTENS'İN KARİYERİ

Belçikalı eski futbolcu Galatasaray'da Süper Lig (3), Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı. Mertens kariyerinde PSV, Utrecht, Gent, AGOVV ve Eendracht Aalst formalarını da giymişti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
