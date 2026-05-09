Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımdan geçtiğimiz sezon ayrılan ve 3 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens de ailesiyle birlikte mücadeleyi tribünden izleyecek.
GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbolu bırakan Mertens'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre emekli olduktan sonra bir senedir dinlenen Belçikalı ismin Galatasaray'da teknik heyette ya da profesyonel kadroda görev alması isteniyor.
MERTENS'İN GALATASARAY PERFORMANSI
Ayrıca Mertens'in isminin yeni sezon planlamasında geçmeye başladığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takıma Napoli'den transfer olan Mertens, 136 maça çıkarken 25 gol ve 44 asist kaydetti.
MERTENS'İN KARİYERİ
Belçikalı eski futbolcu Galatasaray'da Süper Lig (3), Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı. Mertens kariyerinde PSV, Utrecht, Gent, AGOVV ve Eendracht Aalst formalarını da giymişti.
