08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

İspanya'dan Fenerbahçe başkan adaylarına müjde!

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, seçim sürecinin yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kaleci ve golcü takviyesini öncelik olarak belirleyen iki aday için İspanya'dan sevindirici bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, çalışmalara erken başladı. Seçimin ardından hata yapmak istemeyen iki aday, transfer görüşmelerine devam ediyor.

İspanya'da yayın yapan El Desmarque, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin peşinde olduğu iki yıldız için dikkat çeken bir haber geçti.

Haberde Atletico Madrid'in büyük bir değişime gitmeye hazırlandığı ve bazı futbolcularla yollarını ayırabileceği öne sürüldü. İspanyol devi birçok yıldızla yollarını ayırmak isterken, bu isimlerin arasında sarı-lacivertli takımı ilgilendiren iki isim dikkat çekti.

Fenerbahçe'de hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Jan Oblak ile yolların ayrılacağı belirtildi.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde forvet transferi için düşündüğü oyunculardan biri Sörloth. Devre arasında da sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Norveçli golcü için Atletico'nun beklentisinin 30 milyon euro olduğu aktarıldı.

HAKAN SAFİ OBLAK'I İSTİYOR

Habere göre bir diğer aday Hakan Safi ise Jan Oblak'ı transfer etmek istiyor. Sloven kalecinin Safi'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı aktarıldı. 33 yaşındaki file bekçisinin, tam 12 yıldır formasını giydiği Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazır olduğu vurgulandı.

AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ 

Oblak'a Fenerbahçe dışında Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu, ancak Safi'nin başkan seçilmesi halinde eldivenleri dünyaca ünlü kaleciye teslim etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
