İspanya'dan Fenerbahçe başkan adaylarına müjde!

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, çalışmalara erken başladı. Seçimin ardından hata yapmak istemeyen iki aday, transfer görüşmelerine devam ediyor.



İspanya'da yayın yapan El Desmarque, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin peşinde olduğu iki yıldız için dikkat çeken bir haber geçti.



Haberde Atletico Madrid'in büyük bir değişime gitmeye hazırlandığı ve bazı futbolcularla yollarını ayırabileceği öne sürüldü. İspanyol devi birçok yıldızla yollarını ayırmak isterken, bu isimlerin arasında sarı-lacivertli takımı ilgilendiren iki isim dikkat çekti.



Fenerbahçe'de hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Jan Oblak ile yolların ayrılacağı belirtildi.



BEKLENTİ 30 MİLYON EURO



Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde forvet transferi için düşündüğü oyunculardan biri Sörloth. Devre arasında da sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Norveçli golcü için Atletico'nun beklentisinin 30 milyon euro olduğu aktarıldı.



HAKAN SAFİ OBLAK'I İSTİYOR



Habere göre bir diğer aday Hakan Safi ise Jan Oblak'ı transfer etmek istiyor. Sloven kalecinin Safi'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı aktarıldı. 33 yaşındaki file bekçisinin, tam 12 yıldır formasını giydiği Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazır olduğu vurgulandı.



AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ



Oblak'a Fenerbahçe dışında Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu, ancak Safi'nin başkan seçilmesi halinde eldivenleri dünyaca ünlü kaleciye teslim etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı kaydedildi.



