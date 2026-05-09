Victor Osimhen, Antalyaspor'a bilendi

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Aslan, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılı takımın Kemerburgaz'daki antrenmanlarında Victor Osimhen hırsıyla dikkat çekti.
Takım arkadaşlarına motive edici konuşmalar yapan Nijeryalı yıldız, Antalyaspor maçında galibiyete konsantre oldu.
Üst üste 2. şampiyonluğunu yaşamak isteyen Osimhen, golleriyle takımı da sırtlamanın peşinde.
Sarı-kırmızılı takımın Kemerburgaz'daki antrenmanlarında Victor Osimhen hırsıyla dikkat çekti.
Takım arkadaşlarına motive edici konuşmalar yapan Nijeryalı yıldız, Antalyaspor maçında galibiyete konsantre oldu.
Üst üste 2. şampiyonluğunu yaşamak isteyen Osimhen, golleriyle takımı da sırtlamanın peşinde.