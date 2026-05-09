09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
0-017'
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
0-017'
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
0-017'
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Süper Lig'in alt tarafında hesap kitap zamanı!

Fatih Karagümrük, Kocaelispor karşısında puan kaybı yaşarsa lige veda edecek. Kayserispor ve Gençlerbirliği ise eli boş döner, Eyüpspor ve Antalyaspor da rakiplerini mağlup ederse küme düşecek.

calendar 09 Mayıs 2026 13:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in alt tarafında hesap kitap zamanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de bitime 2 hafta kala küme hattı yanıyor. Kora kor mücadelede tehlikeli bölgedeki 7 takım düşmeme savaşı veriyor. Bu ekiplerin kaderleri kendi aralarında ve güçlü rakiplerle yapacakları maçlarda belli olacak. Tüm maçlar saat 20.00'de başlayacak ve işte hayatta kalma senaryoları:

FATİH KARAGÜMRÜK (24 PUAN): En dipteki Haliç ekibi, Kocaelispor ile berabere bile kalsa düşecek. Son hafta Alanya ile karşılaşacak Karagümrük, 2 maçı kazansa da Eyüp ve Antalya 2'şer puan alırsa lige veda edecek.

KAYSERİSPOR (27): Alanya'ya konuk olacak Kayseri, eli boş dönerse Eyüpspor ve Antalya'nın kazanması halinde 1. Lig'e gerileyecek. Galip gelirse son hafta evinde iddiasız Konya maçına umutlu çıkacak.

GENÇLERBİRLİĞİ (28): Kasımpaşa'yı konuk edecek G.Birliği mutlak 3 puan istiyor. Kazanamazsa Antalya ve Eyüp'ün galip geldiği senaryoda 1 hafta kala küme düşecek. Başkent takımı, son maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.

ALANYASPOR (34): Kayserispor'u ağırlayacak Akdeniz ekibinin, kümede kalması için 1 puan alması ya da Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesi yetecek.

EYÜPSPOR & ANTALYASPOR (29): Eyüp, Rize deplasmanına gidecek. Antalyaspor da Galatasaray'a konuk olacak. İki takım da kazanarak rakiplerinin durumuna göre ligde kalabilir.

KASIMPAŞA (32): Lige tutunması için tek galibiyetin yeteceği Kasımpaşa, Alanyaspor gibi hiç galip gelemese de ya da 3 puanın altına düşse de diğer rakiplerinin sonucuna göre ligde kalabilecek. 

İŞTE GÜNÜN TÜM MAÇLARI

20.00.....Gençlerbirliği-Kasımpaşa

20.00.....Alanyaspor-Kayserispor

20.00.....Eyüpspor-Çaykur Rize

20.00.....Kocaelispor-Karagümrük

20.00.....Galatasaray-Antalyaspor

20.00.....Başakşehir-Samsunspor

20.00.....Göztepe-Gaziantep FK

20.00.....Beşiktaş-Trabzonspor

20.00.....Konyaspor-Fenerbahçe

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.