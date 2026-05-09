Süper Lig'in alt tarafında hesap kitap zamanı!

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala küme hattı yanıyor. Kora kor mücadelede tehlikeli bölgedeki 7 takım düşmeme savaşı veriyor. Bu ekiplerin kaderleri kendi aralarında ve güçlü rakiplerle yapacakları maçlarda belli olacak. Tüm maçlar saat 20.00'de başlayacak ve işte hayatta kalma senaryoları:



FATİH KARAGÜMRÜK (24 PUAN): En dipteki Haliç ekibi, Kocaelispor ile berabere bile kalsa düşecek. Son hafta Alanya ile karşılaşacak Karagümrük, 2 maçı kazansa da Eyüp ve Antalya 2'şer puan alırsa lige veda edecek.



KAYSERİSPOR (27): Alanya'ya konuk olacak Kayseri, eli boş dönerse Eyüpspor ve Antalya'nın kazanması halinde 1. Lig'e gerileyecek. Galip gelirse son hafta evinde iddiasız Konya maçına umutlu çıkacak.



GENÇLERBİRLİĞİ (28): Kasımpaşa'yı konuk edecek G.Birliği mutlak 3 puan istiyor. Kazanamazsa Antalya ve Eyüp'ün galip geldiği senaryoda 1 hafta kala küme düşecek. Başkent takımı, son maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.



ALANYASPOR (34): Kayserispor'u ağırlayacak Akdeniz ekibinin, kümede kalması için 1 puan alması ya da Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesi yetecek.



EYÜPSPOR & ANTALYASPOR (29): Eyüp, Rize deplasmanına gidecek. Antalyaspor da Galatasaray'a konuk olacak. İki takım da kazanarak rakiplerinin durumuna göre ligde kalabilir.



KASIMPAŞA (32): Lige tutunması için tek galibiyetin yeteceği Kasımpaşa, Alanyaspor gibi hiç galip gelemese de ya da 3 puanın altına düşse de diğer rakiplerinin sonucuna göre ligde kalabilecek.



İŞTE GÜNÜN TÜM MAÇLARI



20.00.....Gençlerbirliği-Kasımpaşa



20.00.....Alanyaspor-Kayserispor



20.00.....Eyüpspor-Çaykur Rize



20.00.....Kocaelispor-Karagümrük



20.00.....Galatasaray-Antalyaspor



20.00.....Başakşehir-Samsunspor



20.00.....Göztepe-Gaziantep FK



20.00.....Beşiktaş-Trabzonspor



20.00.....Konyaspor-Fenerbahçe



