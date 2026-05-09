Necla Güngör Kıragası: ''Her ayrılığımız vicdan azabı''

Süper Lig'de görev yapan ilk kadın antrenör, Türkiye'nin ilk kadın milli teknik direktörü ve bu görevde 50 maç barajını geride bırakan ilk isim olan Necla Güngör Kıragası, oğlu Ali ile birlikte kariyeri ve yaşamı hakkında Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli antrenör Kıragası'nın açıklamaları şu şekilde;



ANNE KELİMESİ SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR?



''Annem söz konusuysa müthiş bir güven ortamı. Kendim anne olduktan sonra da ömür boyu vicdan azabı. Ona yetemeyeceğim mi, eksik mi kalıyorum hissi..''



''ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE DERKEN NEYDEN ZORLANDINIZ''



''Biz kadınların işi o kadar zor ki. Güzel bir kariyer inşa etmeye çalışıyorsunuz ama doğanız gereği anne de olmak istiyorsunuz -ki olmak istemeyenlere de büyük saygım var- olduktan sonra hem kariyer hem çocuk, toplumsal normların bize direttiği bazı kurallar ve kadının görevi gibi addedilen bazı şeyleri de devam ettirebilmek çok büyük bir yorgunluk. Annelik tarafına gelince öğrendiğiniz, keşfettiğiniz, dünyaya getirdiğiniz o canlının iyi bir birey olması için mücadeleye girdiğiniz anlar çok keyifli. Ama enerjinizden feda ediyorsunuz. Kariyerinizde daha hızlı gideceğiniz yerlerde bir duraklıyorsunuz. Kendi açımdan şanslıyım. Çünkü annem ve babam hayatta. Ali doğduktan sonra 2.5 aylıkken onu bırakıp kampa gitmek durumunda kaldım.

Sonraki süreçte Ali sürekli benimle kamplardaydı. Anneanne ve dedenin yanında çok anlayışlı, muhteşem bir babamız var. Birlikte kolektif bir şekilde çocuğu büyütüyoruz.''



ANNE OLDUĞUNUZDA NEYİ ANLADINIZ?



''Her hayırın aslında benim hayrım için olduğunu anladım. Ben de şimdi Ali'ye yapmaması gereken ya da onun için iyi olmayacak şeyler için 'hayır' dediğimde Ali'nin hayrı için söylediğimi çok iyi biliyorum. Ama küçükken annem 'hayır' dediğinde hiç anlamıyordum şimdi onu anladım.''



ANNENİZDEN ALDIĞINIZ EN İYİ TAVSİYE NEDİR?



''Her şeyi tekrarlayan bir kadın olduğum için Ali benden bıktı (gülerek) ama annemin her zaman söylediği şey şudur; "Hiç kimseye minnetli olmayacaksınız." Ben de Ali'ye şimdi o öğütleri veriyorum; "Hiç kimseye minnetli olmayacaksın. Kimseden çok zorda kalmadıkça bir şey istemeyeceksin." Annemiz de bizi böyle öğütledi. Annemin belki cebinde para yoktu, 5 liralık bir yere gideceksek 10 lira verirdi 'sen arkadaşlarına al ama kimseden bir şey alma' derdi. Ben de aynısını oğluma yapmaya çalıyorum. "Ben yanındayım, ben olduğum sürece kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğren" diye öğüdüm var.''



GELECEĞİN ANNELERİNE MESAJINIZ NE?



''Kızlarıma her zaman söylediğim şey; korkmayacaklar. Anne olmak istiyorlarsa hiçbir şey engel değil. Kariyeriniz ne olursa olsun çocuğun enerjisi hayata başka açıdan bakmanızı sağlıyor. Ali doğduktan sonra takımla olan iletişimimin çok değiştiğine inanıyorum. Konulara yaklaşımım da değişti. İşimi ve kızları çok daha fazla sahiplenmeye başladım. Çocuğuma ne yapıyorsam aynısını onlar da yaşasınlar, görsünler istiyorum''



BUNDAN SONRAKİ PLANINIZ NEDİR?



''Başarı geldikçe insan devam etmek istiyor. Milli Takım'la öyle bir bağım var ki bırakmak istemiyorum. Çok büyük bir emek var. Sadece benim değil oyuncularımın da. Bir sinerji yakaladık. Bir majör turnuvaya gitmeden de bırakmak istemem.''



ANNENİN MİLLİ TAKIM HOCASI OLMASI NASIL BİR DUYGU ALİ?



'' Hem iyi hem kötü. Ünlü olması iyi ama kamplara gittiği için onu özlüyorum. Arkadaşlarıma annem teknik direktör dediğimde 'ooo' yapıyorlar.''



TOTEMLERİNİZ VAR MI?



''Yok. (Necla hoca lafa giriyor) Dedenle dua ediyorsun ya onu söylesene. Oğlum son okul gezisine gittiğinde bana kolye aldı. O kolyeyi hiç çıkarmıyorum. Çünkü oğlumun bana aldığı ilk hediye ve uğur olarak da düşünüyorum.''



FUTBOLLA ARAN NASIL?



''Defansta oynuyorum. Bazen kaleye geçiyorum. Annem kamplara gittiği için futbolu çok sevmiyorum.''



ANNEN BİR ERKEK TAKIMINI ÇALIŞTIRSA HANGİSİ OLSUN İSTERDİN?



'' Çok kampa gitmeyen bir takımı çalıştırabilir. Benim için önemli olan o.''



EN GÜZEL HANGİ YEMEĞİ YAPAR''



''Tostu iyi yapar. Yemek yapamıyor ama annem çok güzel sofra hazırlıyor.''



9 AYLIK SÜREÇ SEKTE VURMUYOR MU?



'' Vurmadı inanın. Benim doktorum en son şunu söyledi, "Uçakta doğuracaksın, artık lütfen gel." Ben futbol köyüne de gittim, seçmelere de gittim, kampa gittim, resmi maça çıktım. Herkes inanılmaz telaşlandı. Bayağı da hamileydim 26 kilo almış bir anne olarak. Kocaman bir karınla sahaya da çıktım. Eğitime gidince de hocalardan rica ediyordum "Karnıma doğru top atmayın bebek var" diye. İnanılmaz anılarım oldu. Bütün işlerimi de kendim yaptım.''



ALİ'YE DAİR EN BÜYÜK HAYALİNİZ NEDİR?



'' Hayallerinin peşinden gitmeyi seven bir çocuk. Çok hayal kuruyor, ben de öyle biriyimdir. Çok sağlıklı olsun. Sağlıklı bir şekilde hayallerinin peşinden gideceği imkânları ben ona sunayım. Her işin iyisini yapmaya çalışacak, beni gücendirmeyecek, topluma faydalı olacak bir çocuk olacağını düşünüyorum. Sağlıkla büyüsün ve kendi istediği mesleği yapsın. Bunu çok istiyorum.''



BU ÇAĞ, FELAKET OLAYLAR SİZİ KORKUTUYOR MU?



'' Ödüm kopuyor. Dünyada çok büyük bir değişim süreci var. Sürekli 'Aman ha oraya gitme, o oyunu oynama' dediğim için Ali de bu durumdan çok bedbaht. Dipdibe olmaya çalışıyorum. Güvenli bir ortamda okusun istiyorsunuz, güvenli ortamdan çıkınca bir spor, bir sanat etkinliği yapsın istiyorsunuz. Biz çözümü böyle bulduk.''



ANNE ÖZLEDİM YA DA HASTAYIM DEDİĞİNDE NE HİSSEDİYORSUNUZ?



'' Ali 10 yaşına geldi, 10 senedir kampa gidiyorum ama her ayrılışımız vicdan azabı. Zaman zaman hasta da bırakıyorum fakat şundan çok eminim; annem, babam, eşim var çok iyi bakacaklar. Ama o an yanında olamamak içten içe sizi bitiriyor.''













