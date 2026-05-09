Muğlaspor tarihi finalde

Henüz 2 yıl önce Bölgesel Amatör Lig'de yer alıp üst üste şampiyonluklarla Trendyol 1'inci Lig'in kapısına dayanan Muğla'nın en köklü temsilcisi Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 Mayıs Pazar günü Seza Çimento Elazığspor'la Bursa'daki tarihi play-off finalinde karşılaşacak.



Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği final maçı saat 19.00'da başlayacak.



Rakibini mağlup eden takım yeni sezonda 1'inci Lig'de yer almaya hak kazanacak.



Muğla'da il genelinden tarihi final için 100 ile 150 arasında otobüs kaldırılacak. Taraftarlar özel araçlarıyla da Bursa'ya akın edecek. Kent merkezinde ayrıca finale gidemeyenler için Menteşe Meydanı'nda yine dev ekran kurulması da planlanıyor.



2024'te Bölgesel Amatör Lig'de, 2025'te 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayıp bu sezon 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele eden Muğlaspor, sezon boyunca zirve yarışı verdi.



Normal sezonu Batman Petrolspor'un ardından ikinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, play-offta yarı finalde eşleştiği Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde 1-1 berabere kalarak eledi.



Elazığspor ise yarı finalde Adana 01 FK'yı 4-2 ve 2-1'lik sonuçlarla yenip adını grup finaline yazdırdı. İki takımın grupta normal sezonda Muğla'da oynadığı ilk maçı Muğlaspor 2-1, rövanşı ise Elazığspor 1-0'lık skorla kazanmıştı.



