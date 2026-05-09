09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
0-014'
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
0-014'
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
0-014'
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Muğlaspor tarihi finalde

2 yıl önce BAL'da mücadele eden Muğlaspor, Trendyol 1. Lig için play-off finaline çıkacak.

calendar 09 Mayıs 2026 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor tarihi finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Henüz 2 yıl önce Bölgesel Amatör Lig'de yer alıp üst üste şampiyonluklarla Trendyol 1'inci Lig'in kapısına dayanan Muğla'nın en köklü temsilcisi Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 Mayıs Pazar günü Seza Çimento Elazığspor'la Bursa'daki tarihi play-off finalinde karşılaşacak.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği final maçı saat 19.00'da başlayacak.

Rakibini mağlup eden takım yeni sezonda 1'inci Lig'de yer almaya hak kazanacak.

Muğla'da il genelinden tarihi final için 100 ile 150 arasında otobüs kaldırılacak. Taraftarlar özel araçlarıyla da Bursa'ya akın edecek. Kent merkezinde ayrıca finale gidemeyenler için Menteşe Meydanı'nda yine dev ekran kurulması da planlanıyor.

2024'te Bölgesel Amatör Lig'de, 2025'te 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayıp bu sezon 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele eden Muğlaspor, sezon boyunca zirve yarışı verdi.

Normal sezonu Batman Petrolspor'un ardından ikinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, play-offta yarı finalde eşleştiği Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde 1-1 berabere kalarak eledi.

Elazığspor ise yarı finalde Adana 01 FK'yı 4-2 ve 2-1'lik sonuçlarla yenip adını grup finaline yazdırdı. İki takımın grupta normal sezonda Muğla'da oynadığı ilk maçı Muğlaspor 2-1, rövanşı ise Elazığspor 1-0'lık skorla kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.