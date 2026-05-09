2. Lig'i en düşük puanla bitiren takım Yeni Malatyaspor

Bir dönem Süper Lig'de Avrupa kupalarına giden Yeni Malatyaspor, bu sezon TFF 2. Lig'i -52 puanla tamamladı ve son 36 yılın en düşük puan alan takımı oldu.

calendar 09 Mayıs 2026 14:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 14:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2. Lig'i en düşük puanla bitiren takım Yeni Malatyaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor Futbol Takımı, 2. Lig tarihinde en düşük puan alan takım oldu. 

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren sarı-siyahlı ekip, yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kadro yetersizliği ve aldığı puan silme cezaları nedeniyle son yıllarda istikrarlı bir düşüş sürecine girdi.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor adını alan kulüp, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e yükseldi. 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Malatya temsilcisi, bir sezon sonra 1. Lig'e çıktı.

1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, burada 5 sezon mücadele etti. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen Doğu Anadolu temsilcisi, ardından 1. Lig'de 2 sezon yer aldı.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlar ve FIFA'dan aldığı 21 puan silme cezası nedeniyle ligin bitimine 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşen Yeni Malatyaspor, bu sezon yer aldığı 2. Lig'de de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

2. Lig'de çıktığı 34 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi ve TFF tarafından 54 puan silme cezası aldı.

Ligin bitimine 19 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Malatya temsilcisi, ligi -52 puanla tamamladı.

- 15. haftadan sonra hükmen mağlup

Malatya ekibi, yaşadığı maddi ve deprem kaynaklı sorunlar nedeniyle bu sezon 12 karşılaşmaya altyapı oyuncularının bulunduğu kadroyla çıktı.

Ligin 13. haftasında deplasmanda oynaması gereken Adanaspor maçına çıkamayan Malatya temsilcisine 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

Malatya ekibi, ligin 14. haftasında Isparta 32 Spor karşılaşmasına da yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için yine 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ligin 15. haftasındaki Granny's Waffles Kırklarelispor maçının tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına da hükmetti.

- TFF 2. Lig tarihinin en düşük puan alan takımı oldu

Malatya ekibi, TFF verilerinde yer alan 1990-1991 sezonundan itibaren 36 yılda en düşük puan alan takım oldu.

2. Lig'de 1990-1991 sezonundan itibaren eksi puanla bitiren takımların tablosu şöyle yer aldı:

SezonTakımGrupPuan
2009-2010 Erzurumspor Klasman-K3 -1
2016-2017 Kayseri Erciyesspor Kırmızı Grup -3
2017-2018 Mersin İdmanyurdu Beyaz Grup -26
2018-2019 Gaziantepspor Beyaz Grup -40
2019-2020 Şanlıurfaspor Kırmızı Grup -14
2025-2026 Yeni Malatyaspor Kırmızı Grup -52
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.