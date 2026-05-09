09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-02'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
0-0DA
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-176'
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-074'

Basketbolda İzmir'in kader günü

Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka, kritik mücadelelere çıkacaklar. Detaylar haberimizin içinde...

09 Mayıs 2026 14:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbolda İzmir'in kader günü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşecek son takım 10 Mayıs Cuma günü aynı saatte başlayacak maçların ardından belli olacak.

Ligde 52 yıldır aralıksız yer alıp 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası, 2 Avrupa finali gibi sayısız başarıları bulunan İzmir temsilcisi Karşıyaka ile 6 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Aliağa Petkimspor çıkacakları maçlarla kaderlerini çizecek.

Son haftaya 8 galibiyetle düşme hattında girerek uçurumun kenarında olan Karşıyaka, daha önce tarihi finaller oynadığı evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da Bursaspor'u ölüm kalım maçında ağırlayacak.

Karşıyaka taraftarları hayati sınavda takımlarını yalnız bırakmamak için salonu tıklım tıklım dolduracak. Maçın biletleri 2 gün önceden tükendi.

Süper Lig'de 9 galibiyetle son hafta öncesi düşme korkusunu üzerinden atamayan Petkimspor aynı saatte iddiasız Tofaş deplasmanına çıkacak. Ligde yine 9 galibiyeti bulunan Mersin Spor da 15.30'da Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Petkimspor yarın kazanırsa küme düşen takım Karşıyaka olacak. Kaybederse rakiplerinin alacağı skorlara bakmaksızın havlu atacak Karşıyaka'nın tek şansı Bursaspor'u yenip, Petkimspor'un ise Tofaş'a yenilmesi olacak. Karşıyaka kazanır, Petkimspor yenilirse ikili averajda kümede kalan takım yeşil-kırmızılılar olacak.

Petkim'in kazanması durumunda Karşıyaka'ya Bursa'yı yenip genel averajda gerisinde olduğu Mersin'in Trabzon'a yenilmesi yetmeyecek. Mersin Spor yalnız maçını kaybedip rakipleriyle üçlü averaja kalırsa İzmir temsilcilerinin arasında küme düşecek. Bu ihtimalin oluşup İzmir temsilcilerinin kurtulması için Karşıyaka'nın kazanıp Petkimspor ve Mersin Spor'un yenilmesi gerekecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
