Basketbolda İzmir'in kader günü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşecek son takım 10 Mayıs Cuma günü aynı saatte başlayacak maçların ardından belli olacak.



Ligde 52 yıldır aralıksız yer alıp 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası, 2 Avrupa finali gibi sayısız başarıları bulunan İzmir temsilcisi Karşıyaka ile 6 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Aliağa Petkimspor çıkacakları maçlarla kaderlerini çizecek.



Son haftaya 8 galibiyetle düşme hattında girerek uçurumun kenarında olan Karşıyaka, daha önce tarihi finaller oynadığı evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da Bursaspor'u ölüm kalım maçında ağırlayacak.



Karşıyaka taraftarları hayati sınavda takımlarını yalnız bırakmamak için salonu tıklım tıklım dolduracak. Maçın biletleri 2 gün önceden tükendi.



Süper Lig'de 9 galibiyetle son hafta öncesi düşme korkusunu üzerinden atamayan Petkimspor aynı saatte iddiasız Tofaş deplasmanına çıkacak. Ligde yine 9 galibiyeti bulunan Mersin Spor da 15.30'da Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.



Petkimspor yarın kazanırsa küme düşen takım Karşıyaka olacak. Kaybederse rakiplerinin alacağı skorlara bakmaksızın havlu atacak Karşıyaka'nın tek şansı Bursaspor'u yenip, Petkimspor'un ise Tofaş'a yenilmesi olacak. Karşıyaka kazanır, Petkimspor yenilirse ikili averajda kümede kalan takım yeşil-kırmızılılar olacak.



Petkim'in kazanması durumunda Karşıyaka'ya Bursa'yı yenip genel averajda gerisinde olduğu Mersin'in Trabzon'a yenilmesi yetmeyecek. Mersin Spor yalnız maçını kaybedip rakipleriyle üçlü averaja kalırsa İzmir temsilcilerinin arasında küme düşecek. Bu ihtimalin oluşup İzmir temsilcilerinin kurtulması için Karşıyaka'nın kazanıp Petkimspor ve Mersin Spor'un yenilmesi gerekecek.



