Haber Tarihi: 09 Mayıs 2026 15:40 -
Güncelleme Tarihi:
09 Mayıs 2026 15:40
Motorine indirim var mı? 9 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları!
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik devam ederken, kontağı her çevirdiğinde cüzdanı aklına gelen milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı akaryakıt istasyonlarındaki o devasa tabelalara kilitlendi! Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan son dalgalanmaların ardından umutlanan sürücüler, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Motorine indirim var mı? 9 Mayıs mazota indirim, benzine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?" sorguları ekonomi ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte deponuzu fullemeden önce mutlaka bilmeniz gereken o kritik piyasa beklentileri ve pompa fiyatlarının perde arkası...
Hafta sonu planı yapan ve yola çıkmadan önce bütçesini denkleştirmeye çalışan sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen dev indirim pompaya yansıyacak mı?
MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM VAR MI? (9 MAYIS BEKLENTİSİ)Kısa, net ve istasyon yolunda rotanızı belirleyecek o kritik piyasa tablosu: Şu an için (9 Mayıs 2026 Cumartesi itibarıyla) gece yarısından itibaren geçerli olacak RESMİLEŞMİŞ bir indirim veya zam kararı bulunmamaktadır!Ancak, ekonomi kulislerinde ve sektör temsilcileri arasında sular kelimenin tam anlamıyla kaynıyor! Neden mi?Brent Petrol Etkisi: Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında son günlerde yaşanan aşağı yönlü ivmelenme, akaryakıt fiyatlarında doğrudan bir "indirim" beklentisi doğurdu.Döviz Kuru Dengesi: Dolar/TL kurundaki nispeten yatay seyir de bu düşüşün doğrudan pompaya yansıması için uygun bir zemin hazırlıyor.Eğer küresel piyasalardaki bu düşüş trendi hafta başı itibarıyla devam ederse, önümüzdeki hafta içi motorin (mazot) grubunda sürücülerin yüzünü güldürecek ciddi bir indirim haberinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.İNDİRİMLER POMPAYA NE ZAMAN YANSIR? (SEKTÖR KURALI)Akaryakıt piyasasını yakından takip edenlerin çok iyi bildiği bir kural vardır: EPDK ve sektör kaynakları tarafından duyurulan herhangi bir indirim veya zam haberi, kural olarak o günün gecesinde, saat 00.01'den (gece yarısından) itibaren pompa fiyatlarına resmi olarak yansır. Bu nedenle hafta içi gelecek olası bir müjdeli haberde, deponuzu doldurmak için gece yarısını beklemeniz cüzdanınız için oldukça faydalı olacaktır.9 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIOlası indirim öncesi, Türkiye genelindeki üç büyükşehirde güncel (tahmini ortalama) motorin fiyatları tabelalarda şu şekilde yer alıyor:İstanbul (Avrupa Yakası) Motorin Fiyatı: Ortalama 41,00 - 41,50 TL bandında.
Ankara Motorin Fiyatı: Ortalama 41,80 - 42,20 TL bandında.İzmir Motorin Fiyatı: Ortalama 42,00 - 42,40 TL bandında.(Not: Akaryakıt fiyatları, istasyonların konumuna, şirketlerin rekabet politikalarına ve şehirlere göre ufak kuruşluk farklılıklar gösterebilmektedir.)Şimdi milyonlarca araç sahibi gözünü uluslararası piyasalara ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) veya sektör yetkililerinden gelecek o büyük müjdeye çevirmiş durumda!
