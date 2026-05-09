Motorine indirim var mı? 9 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları!

Hafta sonu planı yapan ve yola çıkmadan önce bütçesini denkleştirmeye çalışan sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen dev indirim pompaya yansıyacak mı?

Kısa, net ve istasyon yolunda rotanızı belirleyecek o kritik piyasa tablosu: Şu an için (9 Mayıs 2026 Cumartesi itibarıyla) gece yarısından itibaren geçerli olacak RESMİLEŞMİŞ bir indirim veya zam kararı bulunmamaktadır!

Ancak, ekonomi kulislerinde ve sektör temsilcileri arasında sular kelimenin tam anlamıyla kaynıyor! Neden mi?

Brent Petrol Etkisi: Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında son günlerde yaşanan aşağı yönlü ivmelenme, akaryakıt fiyatlarında doğrudan bir "indirim" beklentisi doğurdu.

Döviz Kuru Dengesi: Dolar/TL kurundaki nispeten yatay seyir de bu düşüşün doğrudan pompaya yansıması için uygun bir zemin hazırlıyor.

Eğer küresel piyasalardaki bu düşüş trendi hafta başı itibarıyla devam ederse, önümüzdeki hafta içi motorin (mazot) grubunda sürücülerin yüzünü güldürecek ciddi bir indirim haberinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Akaryakıt piyasasını yakından takip edenlerin çok iyi bildiği bir kural vardır: EPDK ve sektör kaynakları tarafından duyurulan herhangi bir indirim veya zam haberi, kural olarak o günün gecesinde, saat 00.01'den (gece yarısından) itibaren pompa fiyatlarına resmi olarak yansır. Bu nedenle hafta içi gelecek olası bir müjdeli haberde, deponuzu doldurmak için gece yarısını beklemeniz cüzdanınız için oldukça faydalı olacaktır.

Olası indirim öncesi, Türkiye genelindeki üç büyükşehirde güncel (tahmini ortalama) motorin fiyatları tabelalarda şu şekilde yer alıyor:

İstanbul (Avrupa Yakası) Motorin Fiyatı: Ortalama 41,00 - 41,50 TL bandında.

Ankara Motorin Fiyatı: Ortalama 41,80 - 42,20 TL bandında.

İzmir Motorin Fiyatı: Ortalama 42,00 - 42,40 TL bandında.

(Not: Akaryakıt fiyatları, istasyonların konumuna, şirketlerin rekabet politikalarına ve şehirlere göre ufak kuruşluk farklılıklar gösterebilmektedir.)

Şimdi milyonlarca araç sahibi gözünü uluslararası piyasalara ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) veya sektör yetkililerinden gelecek o büyük müjdeye çevirmiş durumda!